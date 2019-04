Jelentkezz hozzánk, légy tagja Te is az ÉNYKK-nak!

Tudod, hogy mire gondolok, ha azt mondom ÉNYKK? Milyen cég? Mit kell tudni róla?

Ha segítek, és azt mondom, hogy a cég jogelődje a régi, mindenki által jól ismert „Volán”, akkor már azonnal tudod, hogy közlekedési szolgáltatást végző társaságról van szó, amely Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém és Zala megye területén végzi munkáját. E 4 megye területén kínálunk munkát autóbuszvezető és egyéb műszaki munkakörökben, melyekre hölgyek jelentkezését is szívesen fogadjuk. Ha az alábbi állásajánlatok felkeltetik az érdeklődési körödet ne habozz jelentkezni, keress bennünket bátran elérhetőségeinken és dolgozz nálunk!

Rendelkezel PÁV II.-es igazolással, de „C”, „D” kategóriás jogosítvánnyal és nincs Gépjárművezetői kártyád?

Akkor sincs gond! Veszprém, Győr-Moson Sopron és Vas megyében jelentkezhetsz bátran ezek nélkül is!

Ha Zala megyében keresel munkalehetőséget, segítünk a „D” kategóriás jogosítvány és a Gépjárművezetői kártya megszerzésében.

Hogy mit kell tenned ehhez?

Keress minket a megadott elérhetőségek valamelyikén és légy te is autóbuszvezető nálunk!

És mit kínálunk?

Már a tanfolyam alatt is 8 órás foglalkoztatást kínálunk bérezéssel, tanfolyamos autóbuszvezető munkakörben és ingyenes utazási lehetőséget biztosítunk. A tanfolyam elvégzése után, amint GKI kártyádat kézhez kaptad már nincs is más dolgod, csak bemutatni és autóbuszvezetőként foglalkoztatunk tovább.

Autószerelő, autóvillamossági szerelő vagy karosszérialakatos végzettséggel rendelkezel? Nincs ilyen szakképesítésed, de van gépszerelő, lakatos vagy műszerész képzettséged és tapasztalatod?

Akkor is bátran jelentkezhetsz! Az sem gond, ha most kerültél ki az iskolából, pályakezdőként is egy stabil, biztos munkahelyet tudunk biztosítani számodra! Jelentkezz műszaki állásaink egyikére egy vagy kétműszakos munkarendbe és légy a munkatársunk! Jól felszerelt műhelyek várnak, valamint folyamatos képzéseket és fejlődést biztosítunk számodra!

Diák vagy és érdekel a buszok szerelése vagy elektronikája? Autószerelő, autóelektronikai műszerész vagy autótechnikus szakokon tanulsz, esetleg még csak jelentkeznél?

Ha szeretnél az iskola elvégzése után egy stabil, biztos munkahelyen dolgozni már pályakezdőként, ne habozz. Jelentkezz kiemelt ösztöndíj programunkra és nem csak gyakorlati helyet biztosítunk számodra, hanem az iskola elvégzése után a csapatunk tagja lehetsz.

Mi az, amit ez idő alatt nyújtunk?

Ösztöndíjadon felül havi 40.000 Ft társasági ösztöndíjat, ingyenes autóbuszbérletet a bejáráshoz, mentori támogatást, segítséget a szakmai tudás elsajátításához, oktatáson való részvételi lehetőséget, segítséget a vizsgára való felkészülésben, a szakmai munka nyomon követesét az első munkaévben. Ha rendelkezel „B” kategóriás jogosítvánnyal 1 éves munkavégzés után lehetőséget biztosítunk a „C” kategóriás jogosítvány megszerzésében is.

Mit tudunk még nyújtani számodra, ha nálunk dolgozol?

Határozatlan idejű szerződést, cafetéria juttatást, ingyenes utazást a régióban, forma- vagy munkaruha juttatást, bérpótlékot, ingyenes munkásszállást vagy albérleti támogatást (munkavégzési helytől függően), plusz teljesítményekre havi ösztönző bért, autóbuszvezetőknek vezetési órabért.

Szakmád nálunk érték! Építsd velünk a jövőd Te is egy stabil, biztos munkahelyen!

Elérhetőségeink:

Telefon: 06/30/442-4021

E-mail: munkaugy@enykk.hu