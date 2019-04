Munkaügyi kérdésed van? Segít a Jobtain!

Ahogy a történetünk indult…

A Jobtain Kft.-nél munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozunk. Összesen 13 irodában állunk a rendelkezésére a munkavállalóknak és a munkáltatóknak egyaránt. 15 évvel ezelőtt egy maroknyi csapattal kezdtünk bele a munkaerő-kölcsönzés kihívásokkal teli világába. Mára már több mint 70 fős csapatunk nyújt segítséget azért, hogy találkozzanak egymással a munkaerőhiánnyal küzdő cégek és a dolgozni vágyók.

Munkahelyeket biztosítsunk alapfokú, középfokú és szakmai végzettséggel rendelkező dolgozni vágyóknak, akár tapasztalat nélkül is. Partnereink többsége világhírű, elismert vállalat. Olyan cégek, ahol a vezetők haladnak a trendekkel és tudják, hogy mennyit jelent a dolgozók megbecsülése: bónuszokkal, előrelépési lehetőségekkel, szakmai képzésekkel és akár sportolási és szabadidős tevékenységekkel is támogatják a munkavállalóinkat. Bizonyos partnereinknél ingyenes szálláslehetőséget is tudunk biztosítani. Felbukkan egy kérdés.

Miért éppen a Jobtain?

Oldalunkon könnyen és gyorsan jelentkezhet bárki állásainkra, nem kérünk önéletrajzot, csupán néhány személyes adatot kell megadni a regisztrációnál. Ezután segítőkész és naprakész ügyfélszolgálatunk felveszi a kapcsolatot jelentkezőinkkel. Koordinátoraink segítik végig a folyamaton a munkavállalóinkat, csapatunk arra törekszik, hogy a munkába lépéstől a munkaügyi folyamaton és adminisztráción keresztül segítsük a munkavállalót mindenben. A munkavállalóknak akkor is igyekszünk segíteni a problémák megoldásában, amikor egy cég saját állományába átveszi tőlünk. Nekünk a munkavállalók nem csupán számok, hanem dolgozó emberek, akikért mindent tőlünk telhetőt igyekszünk megtenni. Erre ideális példa az a Vas megyei partnerünk, ahol a dolgozó egy igazi családtagnak érezheti magát.

A szombathelyi állásbörzén a standunknál is szívesen válaszolunk minden kérdésre akár munkavállalóként, akár munkáltatóként keres meg minket. Célunk, hogy mindenkinek megoldást nyújtsunk a munkaügyi kérdésekben. Forduljon hozzánk bizalommal!