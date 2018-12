Ha odaszoktatjuk őket, akkor folyamatosan gondoskodni kell róluk télen

Itt a hó és a fagy, ez a madáretetés igazi szezonja. Nem mindegy ugyanakkor, hogy mit teszünk a kerti etetőbe.

A szakemberek azt javasolják, főleg olajos magvakkal és állati zsírokkal etessük az énekes madarakat, de vannak olyanok, amik nagyon szeretik az almát. Utóbbit elég felkötnünk például egy fára. A boltokban is kapható külön erre a célra készült madár­eleség. Kenyeret viszont semmiképp ne tegyünk ki nekik. Az étel mellett a folyadékpótlásra is gondolnunk kell, ha beköszöntenek a kemény fagyok, a madarak már nehezen találnak maguknak innivalót. Erről is gondoskodjunk!

Magyarországon a ház körül gyakori madarak emberi segítség nélkül is átvészelnék a telet. Az etetés viszont nagy könnyebbséget és biztonságot jelent nekik. Aki elkezdi etetni a kismadarakat, az jó, ha tudja, hogy egészen február végéig, március elejéig nem hagyhatja abba a táplálásukat. A szárnyasok ugyanis megszokják, hogy egy élelemben gazdag területet találtak, télen pedig már nem keresnek maguknak másik helyet, így ha nem gondoskodunk róluk, éhen halhatnak.

