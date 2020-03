Halálos hazugságok – Dr. Varjú Gábort kérdeztük a tévhitekről

Már javában tart a kullancsszezon. Ha nem védjük ezektől a vérszívóktól kedvenceinket, annak komoly, akár halálos következménye is lehet.

Egyre többfelé találkozni az interneten olyan laikus véleményekkel, miszerint a kullancs elleni szerek – különösen a szájon át adható tabletták – egészségkárosodást okozhatnak a négylábúaknál. Ez azonban teljesen megalapozatlan, semmilyen valóságtartalma nincs – tudtuk meg dr. Varjú Gábor állatorvostól. Rengeteg teszt bizonyítja, hogy ezek a szerek veszélytelenek, tökéletesen biztonságosan alkalmazhatók. A kutatások pedig nem a gyógyszergyártó cégek megbízásából készültek – tette hozzá a szakember. Ezek az összefoglalók egyébként bárki számára elérhetők.

Ennek ellenére rendszeresen találkozik a rendelőben olyan emberekkel, akik internetes fórumok alapján tájékozódnak, és nem a szakmai oldalakat, véleményeket veszik figyelembe. Ezeket a gazdikat pedig szinte lehetetlen me­g­győzni arról, hogy a kullancs és a bolha elleni készítmények elkerülésével ártanak a kisállat egészségének.

Megyénkben különösen nagy számban fertőzöttek a kullancsok, ezért is elengedhetetlen az odafigyelés. A különböző házi módszerek – például bizonyos illóolajok használata – egyáltalán nem elégségesek.

Ha meg akarjuk védeni kutyánkat vagy macskánkat a kullancsok által terjesztett betegségektől, fontos, hogy a megfelelő szereket használjuk, ebben pedig kérjük ki állatorvos véleményét. Minden „élethelyzetre” van megfelelő megoldás.

A spot-on készítmények és a nyakörvek mellett az elmúlt években már kaphatók újabb hatóanyagú tablettás készítmények is. Ezekből már négy verzió is elérhető a piacon. Az állatorvos szerint a módszer megjelenése áttörés, ezekre a vegyületekre még nem alakult ki a vérszívókban rezisztencia, s rendkívül hatásosnak és biztonságosnak bizonyultak. A régebben használt, hagyományos szerek közül ugyanis jó néhányat a mezőgazdaságban is bevetnek, ezért ezek közül többhöz már hozzászoktak az élősködők.

Az odafigyelés hiánya akár halálos kimenetelű is lehet. A kullancsok rengeteg betegség terjesztői, ezek közül kutyáknál leggyakrabban a babéziózis jár végzetes következménnyel. A babéziózis a kutyák egyik legveszélyesebb betegsége. Egysejtű paraziták okozzák, melyek elpusztítják a kutya vörösvérsejtjeit. Ez súlyos vérszegénységhez és sárgasághoz vezet. Amennyiben a babéziózist nem kezelik időben, többszörös szervkárosodáshoz, ezáltal halálhoz vezet.

Már mindenki talál a pénztárcájának megfelelő védekezési módot, nem érdemes tehát tévhitek, interneten olvasott megalapozatlan kommentek vagy egyszerűen csak könnyelműség miatt kockáztatni kedvencünk életét. Kérjük ki állatorvos véleményét, és az ő szakmai szempontjai alapján hozzunk döntést, hogy hosszú és boldog élete lehessen négylábú barátunknak.