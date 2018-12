Mivel etessük a kutyát karácsonykor?

Minden évben tömegével lesznek rosszul a házi kedvencek a karácsonyi időszakban. Ennek az elsődleges oka az, hogy sokan ilyenkor a négylábút is etetik a karácsonyi asztalról.

Ezt ne hagyja ki! Főzzük ki együtt, hogy milyen halétel kerüljön az asztalra karácsonykor!

Dr. Varjú Gábor állatorvos azt mondta, a kutyák elsősorban monodiétás életmódhoz vannak szokva, tehát az emésztésüknek az a legjobb, ha egyfajta élelmet kapnak, jó minőségű kutyatápot. Az ünnepi időszakban viszont sokan a kutyának is adnak a karácsonyi vacsorából, hiszen kedveskedni szeretnének a kisállatnak.

A jó szándék ellenére ennek könnyen rosszullét lehet a vége, érdemes ellenállni a könyörgő tekintetnek. Az állatorvos azt mondta, a zsíros és fűszeres ételekből semmiképp ne kínáljuk meg kedvencünket, ha valamivel mindenképpen kedveskedni szeretnénk neki, az legyen egy jó minőségű jutalomfalat vagy száraz, nem fűszeres húsdarab.

A közhiedelemmel ellentétben tiltólistás a csont is: szorulást, belső sérülést okozhat. Nemrég az utolsó pillanatban tudtak ellátni egy kutyát, akinek a légcsövébe akadt egy bordadarab. Ha ezeket a szabályokat nem tartjuk be, akkor annak hányás, hasmenés lehet a vége. Ezeket legelőször megpróbálhatjuk otthon kezelni, léteznek bélgyulladásra kifejlesztett kutyatápok, vagy sótlan, ragacsosra főzött rizst is keverhetünk a megszokott ételéhez. Ha viszont a tünetek egy napon belül nem múlnak el, állatorvoshoz kell fordulni.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS