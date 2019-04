A Tiszaligetben szakadt meg az Egis Körmend nagy győzelmi sorozata

A Szolnoki Olaj négy ponttal nyert hazai pályán, ehhez kellett Vojvoda extra teljesítménye és a vasiak szellősebb védekezése.

Szolnoki Olaj KK – Egis Körmend 88-84 (19–20, 31–23, 18–15, 20–26)

Szolnok, 1600 néző V: Győrffy P. A., Tőzsér D., Nagy V.

SZOLNOK: VOJVODA 35/21, Frank 3, MALESEVIC 17/9, Milosevic 8, ANDRIC 9 Csere: Airington 6, Tóth Á. 7, Rudner 3/3

Vezetőedző: Dragan Aleksic

KÖRMEND: Németh 7/3, BRADFORD 15/12, Price 17/3, Hammonds 6/6, Delas 7 Csere: THAMES 16/3, Ferencz 14/12, Csorvási 2

Vezetőedző: Matthias Zollner

Az eredmény alakulása. 5. p.: 10-12. 9. p.: 19-20. 12. p.: 19-20.,16. p.: 32-25. 22. p.: 54-43. 29. p.: 65-56. 34. p.: 73-70. 38. p.: 78-76

Kipontozódott: Csorvási (30.p), Milosevic (37.p)

Rangadóhoz méltón mindkét fél nagy lendülettel vetette bele magát a találkozóba. Vojvoda már az első negyedben letette a névjegyét a Szolnoknál, a vasiak igazságosabban osztozkodtak a pontokon. A negyed közepén minimális körmendi előnyt mutatott az eredményjelző (10-12), és innentől sem nagyon tudtak elszakadni egymástól a felek. A körmendi vezetés az etap utolsó percére karcsúsodott, Vojvoda újabb triplájával egy pontra zárkózott az Olaj (19-20).

A második negyed elején mindkét oldalon akadtak hibák, a felek fals dobásokkal ostromolták a gyűrűt. Az Olaj kapott előbb észbe, pontosabban megint Vojvoda, aki nem hibázott a triplavonal mellől, ezzel átvette a vezetést a házigazda (22-20). Ez Malesevicnek is meghozta a kedvét és aztán megint jött egy Vojvodától. A szolnoki triplaeső után Matthias Zollner nem tehetett mást, időt kért. Ezután sem tudtak igazán meglódulni a vasi legények, Csorvási büntetőivel döcögött előre a szekerük. Thames szenvedett a szolnoki védők gyűrűjében, míg a házigazdák előtt sokszor nem volt akadály, Frank is könnyedén besétálhatott egy ziccerrel (32-25). Ugyanezt a másik oldalon Price nem tudta megtenni, Bradford viszont bevállalt egy triplát, ez mentőövet jelentett a Körmendnek. Price hárompontosával a 18. percben tudta egálra hozni az eredményt a vasi csapat, de ez csak egy pillanatig tartott, mert Malesevic is szórt egyet. A nagyszünethez közeledve az Olaj volt magabiztosabb Vojvodával az élen, végül a pihenőre a Szolnok mehetett 7 pontos előnnyel, mert Malesevic tarsolyában még volt egy hárompontos.

A második félidő elejét elaludta a Körmend, Tóth Ádám igen kényelemesen mozgolódhatott a palánkok alatt, mert Delas sokat engedett, így a szolnoki center négy pontjával már tizeneggyel vezetett a Tisza-parti alakulat. Bradford két gyors triplája hagyott reményt a vasi piros-feketéknek. A 17. percben Thames 2+1-es akciója után is hat pont volt a hazaiak előnye, amit a záró játékrészre is átmentettek.

Az utolsó negyed elején megint Vojvoda brillírozott, bevarrta hetedik tripláját (71-61), de a 34. percre három pontra felkapaszkodott a Körmend (73-70). Price hibái után megint hét pontos előny birtokába került az Olaj, de a vasiak újra és újra próbálkoztak, komolyabb elszántsággal és nagyobb odafigyeléssel játszottak, mint az első három negyedben. Előbb a körmendi kapitány, Ferencz zárkóztatta csapatát, majd a 38. percre egyre szűkült a távolság a felek között (78-76).

A végjátékban nem tudott eléggé koncentrálni a vendég együttes, Bradford büntetőket hibázott négy pontos szolnoki vezetésnél, Rudner triplája viszont beesett. Ezután Hammonds és Price is bedobta, de már időszűkében volt a Zollner csapat. Nem sokon múlott, de négy ponttal a Szolnok nyerte a rangadót, ezzel megakasztotta a Körmend tizenegy meccs óta tartó győzelmi sorozatát.