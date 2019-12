A Zalaegerszeg nyerte a szomszédvári rangadót

Igen változó játékot mutatott az Egis Körmend kosárcsapata a ZTE KK otthonában. A kék-fehérek szinte végig vezettek és hat ponttal megnyerték a találkozót, hiába jött vissza a meccsbe a végén a vasi együttes mínusz tizenhat pontról.

Zalakerámia ZTE KK– Egis Körmend 82-76 (23–21, 17–20, 25–12, 17–23)

Zalaegerszeg, 2200 néző, NB I-es férfi kosárlabda mérkőzés

V.: Földházi T., Tőzsér D., Vida J.

ZALAEGERSZEG: Bibbins 5, WILLIAMS 15/6, Johnson 9/3, SZABÓ 18/3, AGAFONOV 23. Csere: Djuric 8, Bagó 2, Simon K. 2, Gulyás-, Doktor-. Vezetőedző: Bencze Tamás

KÖRMEND: Turner 12/3, Oroszi 3/3, Ferencz 9/6, Varnado 4/3, TAYLOR 17. Csere: EDWARDS 20/6, Kastrati 9/3, Durázi 2, Németh -, Takács -. Vezetőedző: Matthias Zollner

Az eredmény alakulása. 3.p.: 9-5, 7. p.: 17-9, 14. p.: 28-28, 18. p.: 38-37 22. p.: 45-41 29. p.: 59-47, 33. p.: 72-56, 36. p.: 74-64

Parázs hangulat fogadta a csapatokat, a szurkolók már jó egy órával a mérkőzés előtt szépen gyülekeztek és hangoltak a két ősi rivális összecsapására.

A találkozó elején hol egyik, hol másik fél szerzett kosarat, aztán a 4. perctől komolyabb előnyre tett szert a nagy kedvvel játszó és pontosabban célzó házigazda (11-6). Ezután megtorpant a ZTE is, egy darabig állt az eredmény. A kék-fehérek tudtak először pontot szerezni, a magasemberek – Szabó és Agafonov – támadásban és védekezésben is jól teljesítettek. Az Egis Körmend leragadt öt pontnál, ehhez Edwards egy büntetőt tudott hozzátenni, így több mint tízzel vezetett a ZTE (17-6). Az etap hajrájában Varnado triplájával felzárkózott a Körmend, majd Turner is hozott egy duplát és már csak két pont volt a különbség (19-17). Az utolsó percre egyenlített a vasi csapat, de a hazaiak még átbillentették az eredményt a maguk javára (23-21).

A második negyed elején hamar egalizált a vendég, de ezután nem tudott megugrani egyik fél sem. Egy-két ponttal vezetett a házigazda. A Körmend nem tudott felülkerekedni régi riválisán, enerváltan játszott. Az etap második felében a ZTE akciói jöttek össze jobban, így újra hazai vezetésnek örülhetett a kék-fehér tábor (38-31). A 19. percben átvette a vezetést a piros-fekete együttes (38-39). De a nagyszünetre nem dőlt el semmi, egyetlen pontocska előnye volt csupán a vendég Körmendnek (40-41).

A harmadik negyed elején rögtön visszavette a vezetést a ZTE egy triplával. Jobban kezdte ezt a játékrészt a hazai együttes, a Körmend álmoskás volt, nem vette fel a ritmus. Ez elég volt ahhoz, hogy a Zalaegerszeg megugorjon (47-41). Több mint tízzel vezetett a Bencze csapat (53-42), gyengén muzsikált most a Körmend. Rengeteg labdát elszórt, rossz passzokat adott a piros-fekete együttes, ez magabiztos hazai vezetést eredményezett (59-47). Zollner mester kénytelen volt időt kérni. Nem segített az edzői eligazítás, tovább menetelt a ZTE. A Körmendtől Taylor és Edwards tudott beleszólni a meccsbe, de ez nem volt elegendő.

Palánk alatt továbbra is nagyot játszott a házigazda, most Szabó volt elemében. Kezdett teljesen széthullani a Körmend az utolsó negyedben. Tízpontos előnyét a hazai együttes percekig tartotta, nem mozdult az eredmény (74-64). De aztán mégis öt pontra zárkózott a vendég, ekkor még két perc volt hátra (76-71). Szorossá tették a végét a csapatok, visszajött a meccsbe a vasi együttes. Sorsdöntő helyzetben azonban sokat teketóriázott a körmendi alakulat. Kimaradt a dobás, amely egyenlítést ért volna. Ráadásul a ZTE büntetőzhetett, előnye most már behozhatatlannak bizonyult. Megnyerte a szomszédvári rangadót a Zalaegerszeg, amelyen összességében jobban játszott és szinte végig vezetett is. A Körmend ezúttal nem nyújtotta tudása maximumát, így Pécs és Kecskemét után újabb vereséget gyűjtött be idegenben.