11 hónap után ébredt fel a kómából egy 19 éves fiú, semmit sem tud a járványról

Angliában 11 hónap után felébredt a kómából egy 19 éves fiú. A családja nagyon örül annak, hogy egyre jobban van, de még nem tudják, hogy mondják el neki, hogy koronavírus-járvány van a világon írja az Origo.

De nemrég kinyitotta a szemét, és már a végtagjait is tudja mozgatni – írja a Metro. Arról viszont semmit sem tud, hogy időközben világjárvány tört ki.

A családja nagyon boldog, hogy Joe szépen fejlődik. Tényleg próbál kapcsolatot teremteni, pislog, mosolyog. Kérésre felemeli a végtagjait – mesélte a nagynénje, Sally Flavill-Smith. „Nagyon jól halad. Meg kell próbálnunk pozitívnak maradni. Mindenképpen fejlődik.”

Joseph Flavill – aki kitűnő tanuló volt a baleset előtt – az elmúlt időben kétszer is elkapta a koronavírust. Először még akkor, amikor kómában volt, és egyszer azután, hogy magához tért.

– mesélte nagynénje.

