"A Kitzbühelhez tartozó Resterhöhe (a síterep ezen része Salzburg tartományban fekszik) eddig is híres volt a korai szezonstartjáról, amit időjárástól függetlenül elindítottak, ugyanis a fenti négyüléses melletti piros pályán rendszerint elteszik tavasszal a havat, amit gondosan letakarnak, majd októberben a sípályán szétterítik. Márciusban 30 000 m3 havat halmoztak fel. Az elmúlt években - ahogy idén is - néhányszor előfordult, hogy az időjárás kevésbé alkalmazkodott a kitzbüheliek szezonkezdéséhez és már-már szürrealisztikus képet festett a fehér csík az őszi tájban" - írták a sielok.hu oldalon a hétvégén. Ezzel elindult a síszezon az osztrák pályán. Kitértek arra is, hogy a pályához a kabinossal (Panoramabahn) juthatunk fel. Egyelőre a fenti négyüléses üzemel és a hozzá tartozó piros pálya; kínálatát pedig elsősorban a versenyzők használják ki.

Elindult a síszezon: a Resterhöhe pályája november 8-án

Fotó: VN/sielok.hu/SchneeTV

Egy sípályán elindult a síszezon, de mi a helyzet a többivel?

A lap információi szerint az osztrák gleccsereken, így a közeli Kaprunban is már üzemelnek a hóágyúk. Az alacsonyabb magasságokban (1600-2000 méter között) pedig a héten elkezdődhet(ett) a hógyártás.

Mikor várható hó?

Lapunk is foglalkozott témával: sokan várják már a havazást, arról, hogy a közeljövőben eshet-e hó Vas megyében, Pétervári Tibor, a HungaroMet szombathelyi észlelője nyilatkozott.