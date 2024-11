Új bolt a városban 1 órája

Négyszázezer forintos telefont nyert ma egy szerencsés szombathelyi az üzletnyitón – Keveházi Lili adta át a készüléket

Elképesztő tömeg gyűlt össze a telefonfóliát áruló cég Kossuth utcai üzletnyitóján, nem véletlenül: a cég ajándékba osztogatott prémium kategóriás okosórát, fülhallgatót és egy vadonatúj telefon is gazdára talált. Keveházi Lili, a Next Top Model Hungary korábbi versenyzője miatt is sokan érkeztek a helyszínre.

Fotó: Unger Tamás

Mozdulni sem lehetett a szombathelyi Kossuth Lajos utca közepén szombaton déltájt. Ahogy korábban beszámoltunk róla, az egyik prémium telefon kijelzővédő fóliákat, -tokokat is forgalmazó cég üzletnyitására érkeztek ennyien – főként 10 és 14 év közötti gyerekek és tinédzserek. Egyesek csak a nyereményekért, mások Keveházi Liliért érkeztek. Egy idő után az emberek teljesen ellepték az útszakaszt, így az arra haladó autók sem tehettek mást, mint hogy morgolódva visszatolattak, mert a tömegtől nem tudtak áthajtani a Kossuth Lajos utcán.

Keveházi Lili hirdette ki a győztest A cég nagyszabású nyereményjátékkal készült a szombathelyieknek: kisorsoltak ötven telefonfóliát, húsz hordozható töltőt, de egy prémium kategóriás okosóra és fülhallgató is gazdára talált. A főnyeremény pedig egy felső kategóriás okostelefon volt, amit Keveházi Lili, a Next Top Model Hungary versenyzője és a store arca sorsolt ki és adott át a nyertesnek. - Mi csak a telefonért jöttünk! - hangzott el sokaktól a tömegben. Krisztián 11 éves, édesapjával érkezett a megnyitóra. Elmondta, két hete értesült az üzletnyitásról Youtube-on keresztül, azóta eldöntötte, mindenképpen itt lesz. Rengeteg osztálytársával találkozott a tömegben, akik szintén izgatottan várták a sorsolás kimenetelét. Beáta négy osztálytársával látogatott ki, mint elmondta, mindannyian rajonganak Keveházi Liliért és alig várják, hogy személyesen is találkozzanak vele.

Annyira örülök, hogy láthatom Keveházi Lilit! És annak is, hogy fővároson kívül Szombathelyen nyitották meg az első ilyen üzletet! - mondta ujjogások közepette a lány. Majd megérkezett Keveházi Lili, akire hatalmas sikítással reagált a tömeg, szinte körbefogták a fiatal lányt közös fotó reményében, alig tudott kiszabadulni a szelfiért könyörgő tinédzserek gyűrűjéből. Üzletnyitás Szombathelyen: hogyan zajlott a sorsolás? A sorsoláshoz le kellett tölteni az üzlet mobilalkalmazását és a tombolák menüpont alatt mindenki megtalálhatta a saját számát. A nyertesek kihirdetése előtt mindenkinek beolvasták az applikációban található QR kódját és kezdődött a sorsolás. Először a fóliák és a hordozható akkumulátorok találtak gazdája, folyamatosan olvasták fel a tombolák számait és a győztesek jelentkeztek.

Ahogy közeledtünk a három nagyobb értékű ajándék felé – a fülhallgató, az okosóra és a telefon – úgy fokozódott az izgalom és ezzel arányosan a hangerő is az üzlet előtt. Végül Keveházi Lili megafonba üvöltötte a három nyertes számot, és kiderült, ki viszi haza az értékes nyereményeket. A játék után pillanatok alatt elandalgott a tömeg az utcából, a boltba már csak a jelenlévők töredéke ment be. Nézze meg helyszínen készített videónkat!