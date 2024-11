Egészen lélegzetelállító látványt nyújtott a Miss Universe Hungary győztese a színpadon abban a jelmezben, amit Király Beáta tervezett számára a nemzeti ruhás fordulóra. Dr. Kenéz Nóra magyar huszárjelmezét hatalmas fehér szárnyakkal egészítették ki, amiket ki is tárt a színpadon sétálva.

Miss Universe világdöntő: a gyönyörű dr. Kenéz Nóra egy korábbi képen

Forrás: Kenéz Nóra

A nemzeti ruhát a huszár hagyományok ihlették

A magyar huszár ruházati motívum ihlették ezt az egyedi darabot, amely kifejezi azt a tradicionális értéket, ami generációkon átívelve, az európai és amerikai katonai viseletben is nyomot hagyott. A Huszár hagyományaink szavak nélkül is tisztán beszélnek a világnak

- írta Instagram oldalán Király Beáta, a ruha tervezője. Megtudtuk azt is: Schilling Kolos újabb csodálatos munkája Nóra különleges huszár kalapja.

Így nyilatkozott a Miss Universe magyar győztese

- Izgatott és egy kissé ideges vagyok, ugyanis ki fogom tárni ezeket a hatalmas szárnyakat a színpadon. A nemzeti ruhás forduló a kedvenc részem az egész showban, a többi lány nemzeti jelmeze is fantasztikus, öröm látni őket. Ez egy csodás show lesz, nézzétek! - nyilatkozta dr. Kenéz Nóra a színpadra lépés előtt.

Ezekben a percekben is zajlik a Miss Universe világdöntője Mexikóvárosban, ahol Magyarországot a szombathelyi dr. Kenéz Nóra képviseli. Mi is követjük az eseményeket, hamarosan jövünk az eredményekkel, addig is szurkoljunk együtt Magyarország Szépének!

