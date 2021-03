Félmeztelenre vetkőzött a várandós Mihalik Enikő

A várandós Mihalik Enikő a nagy hírt közel egy hete jelentette be: első gyermekét várja. Ekkor már azt is elárulta, hogy kislányt hord a szíve alatt és bár nem volt tervezett baba, nagyon örül annak, hogy édesanya lesz.

Enikő azóta már több olyan fotót is posztolt magáról, amin jól látható, hogy pocakja egyre jobban kezd gömbölyödni. Most Instragram-oldalán ismét egy ilyet mutatott: egy korábbi, sejtelmes fotóját mutatta meg, amin a felsőjét is ledobta – írja a Ripost.

Így jelentette be

A magyar szupermodell nevét nem csak hazánkban ismerik, hanem világszerte is mindenki a divatiparban. Enikő olyan ikonikus divatmárkákkal dolgozott már együtt, mint például a Gucci és a Chanel. Ennek ellenére nem egy külföldi nagy divatház ruháját választotta: a magyar Aeron márkájú, pezsgő színű, hátul kivágott ruhában adta hírül boldogságát. A ruha az Aeron 2021-es Resort kollekciójának darabja, melyet a balett táncosok ruházata inspirált. Innen ered a testre simuló és hátul kivágott fazon, a kötött anyagnak a különböző szélességű vagy vékonyságú kötési részletei visszafogott, elegáns módon határozzák meg a test sziluettjét.

Kétlaki életet tervez a várandós Mihalik Enikő

A gyermek New Yorkban születik majd, ezzel automatikusan megkapja az amerikai állampolgárságot. Három évig most biztosan Amerikában laknak majd, illetve ingáznak Budapest és New York között.