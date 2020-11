5 dolog, amivel meghozza a nő étvágyát a szexhez egy rutinos férfi

A nők feje sokszor annyira tele van a hétköznapi gondokkal, hogy eszükbe se jut a szeretkezés. Eszükbe lehet juttatni!

Egy hosszú, fárasztó nap után még szex is? Igen. A duzzogás vagy a lemondás helyett érdemes kipróbálni valamit, amit már régen, vagy még soha nem tett annak érdekében, hogy fellobbanjon a vágy.

Kedves, pajkos üzenetek napközben

Napközben egy-két váratlan üzenet még egy zsúfolt napon is hatásos tud lenni. Egy dicséret, aztán valami olyan lényegre törő pár szó, ami rohanás közben is teljesen egyértelmű. Mondjuk egy ígéret ami az éjszakáról szól. Ha a nő éppen nem ér rá, akkor is ott marad a meglepetés érzése valahol a tudatalattiban. Persze lényeges, hogy előbb inkább kedves, aztán pajkos legyen az az üzenet…

Figyelem és egy pohár bor

Ha a feleség egy jó beszélgetés alatt kiadhatja magából a napközben felgyülemlett feszültséget, és érzi, hogy a férje figyel rá és mellette áll, akkor megnyugszik és laza lesz. Érdemes jelezni egy pohár borral, hogy nem a szokványos esti beszélgetés az a mostani és a beszélgetést a napi dolgokról szépen az intimitás felé terelni.

Fizikai ingerek, érintések a hálószobán kívül

Ez lehet egy jó masszázs, de csak simogatások is. Esetleg egy hosszabb ölelés és néhány puszi.

Valami meglepő: egy közös zuhany?

A meglepő dolgok is ki tudnak mozdítani bárkit az éppen aktuális érzelmi állapotából. Egy közösen összedobott egyszerű vacsi, vagy egy közös zuhany például elindíthat valamit.

A kedvenc sorozat a tévében

Ja, nem úgy, ahogy mindig lenni szokott. Játékosan! A szabály: minden reklámszünetben csókolózás, de ahogy vége a szünetnek a csókolózást is abba kell ám hagyni! A film végére egész hangulatba jön, még akkor is, ha az elején semmi kedve nem volt hozzá…