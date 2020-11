A magyar rendőrök egy nap alatt megtalálták a Dániában körözött luxusautót

Az M5-ös autópályán egy koszovói sofőr vezette a lopott Bentley-t.

A Készenléti Rendőrség Mélységi Ellenőrzési Osztály munkatársai tartottak ellenőrzést az M5-ös autópálya Budapest és Lajosmizse közötti szakaszán 2020. november 20-án délután. Egy magyar honosságú, P-s rendszámú Bentley típusú személyautó utasait igazoltatták, és a jármű okmányainak ellenőrzésekor a járőröknek gyanús lett, hogy a forgalmi rendszám hamis lehet. Feltételezhető volt az is, hogy a gépjármű-felelősségbiztosításról szóló igazolás és az indítási napló is fénymásolat. Az autó alapos átvizsgálása során a rendőrök megtalálták az eredeti dán forgalmi rendszámot. Az adatbázisban történő lekérdezés után az is világos lett, hogy a luxusautót a dán hatóság körözte – írja a police.hu