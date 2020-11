Ez a tízéves fiúcska az ország legfiatalabb tűzoltója

Csak úgy csillog a szeme az álta­lános iskolás kisfiúnak, amikor a hivatásáról beszél. Mátyás Viktor suli után nem focizni vagy bandázni megy, hanem szolgálatot teljesít a Fehérvári Önkéntes Tűzoltó Egyesületnél.

A most tízéves Viktor öt évvel ezelőtt kérte meg édesapját, hogy vigye be a laktanyába. A fiú akkor eldöntötte: ő is segíteni fog az embereknek. Alig várja, hogy hivatásos tűzoltó legyen, de addig is, ha kell, segít a mentőköteleknél, a szereléseknél, és részt vesz a gyakorlatokon is. Édesapja, Mátyás Szilárd a Fehérvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke. Főállásban tűzvédelemmel foglalkozik, szabad­idejében pedig tűzoltással, mentéssel, ha arra van szükség. Szeretett volna hivatásos lenni, de ez nem sikerült. Álmát nem adta fel, öt évvel ezelőtt önkéntes lett. Fiait megfertőzte hivatásával – írja a Bors.

Először az akkor 19 éves Dani fiam jött velem a laktanyába, aztán az ötéves Viktor is

– kezdte a lapnak a büszke édesapa.

Ez tényleg olyan szakma, amit csak szívvel-lélekkel lehet csinálni, és ami öröklődik apáról fiúra. A tűzoltólaktanyáknak van egy semmivel össze nem hasonlítható atmoszférája, ezt ők mindketten rögtön megérezték.

Viktor eleinte félt a tűztől, de ma már szerintem semmi nem tudná eltéríteni attól, hogy 18 évesen is belépjen a hivatásos tűzoltók kötelékébe. Segíteni szeretne az embereken, és ezért már most mindent megtesz. Büszkén viseli az egyenruháját

– nevetett az édesapa.

Viktor az egyetlen gyerek a laktanyában, de senkit nem zavar, sőt! Felnőtt kollégái remélik, hogy a kisfiú elhivatottságát látva többen jelentkeznek majd tűzoltónak.

Éles riasztáshoz nem jöhet velünk, de nagy hasznát vesszük a gyakorlatokban, a laktanya takarításában, a mentőköteleknél, a tűzoltó-felszerelések átnézésében, rendben tartásánál, emellett megtanulja, milyen feladatai vannak egy tűzoltónak. Az iskolában, ahová jár, csodabogárnak tartják, amiért velünk tölti a szabadidejét, de őt ez nem zavarja – tette hozzá az édesapja.

Borítókép: Mátyás Viktor és Mátyás Szilárd