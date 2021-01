Ezért jobb a vékony fecskendő az oltáshoz

Az Európai Gyógyszerügynökség mellett a magyar hatóság is engedélyezte, hogy egy Pfizer–BioNTech ampullából ne 5, hanem 6 adagot használjanak fel az oltóorvosok. Így hazánknak nem 4,4, hanem mintegy 5,3 millió adag páros vakcinája lesz a német–amerikai gyártótól.

Az Európai Unió botrányosan lassú vakcinabeszerzése miatt különösen fontos, hogy a Magyarországon engedélyezett oltóanyagokból mielőbb és minél több adag érkezzen hazánkba. A Ripost megtudta, hogy a ma érkező, 35 ezernél is több ember beoltására elég Pfizer–BioNTech esetében egy érdekes módszerrel 20 százalékkal több oltóanyag nyerhető ki a tartályokból.

„Mindez nem azt jelenti, hogy kevesebbet adnak be belőle, hanem arról van szó, hogy pontosabb eszközt használnak az orvosok az oltáshoz” – nyugtatja meg dr. Rusvai Miklós virológus azokat, akik attól tartanak, hogy a gazdaságosság jegyében az előírtnál kevesebb oltóanyagot kapnak.

Túltöltik a gyártók az ampullákat

„A vakcinás üvegcsékben a feltüntetettnél minimálisan mindig több szokott lenni, mégpedig azért, hogy ha valaki nem annyira pontos és minőségi fecskendőt használ, amivel az utolsó cseppig kiszívható a vakcinamennyiség, vagy nem annyira precíz, akkor is kinyerhető legyen az előírt dózis. A túltöltés oka, hogy a gyártók attól tartanak, bizonyos országokban nincsenek elég pontos egyszer használatos fecskendők, amit a vakcinázásnál használni lehetne” – mondta el a Ripostnak Rusvai Miklós.

Speciális fecskendő miatt marad plusz egy adag oltóanyag

Az Európai Unió Pfizer–BioNTech alkalmazási előírása figyelmeztet: a hagyományos fecskendő és tű használata esetén a térfogat nem lesz elegendő ahhoz, hogy egy üvegből hat adagot lehessen kinyerni. Ennek érdekében a minimális maradék térfogatú fecskendő és tű kombinált maradék térfogata nem lehet több 35 mikroliternél. Amennyiben tehát a fenti előírás alkalmazása mellett az oltóorvosok kellő gondossággal járnak el, akkor minden további nélkül kinyerhető a megmaradt oltóanyag.

„Vagyis a fenti előírás betartásával üvegenként öt helyett hat adag vakcinánk lehet, ami 20 százalékkal több ember beoltását teszi lehetővé a Pfizer–BioNTech oltóanyagából – magyarázta a professzor lapunknak. A szakember ugyanakkor figyelmeztet: – Fontos, hogy a megkezdett ampullákat hat órán belül fel kell használni és két különböző ampullában lévő oltóanyag továbbra sem keverhető össze egymással.”

Vékony tűvel alig fáj az oltás

A Pfizer–BioNTech előírása szerint az oltóanyag beadásakor 21 gauge-es (0,723 mm) vagy vékonyabb tűt kell használni.

Müller Cecília, akit néhány napja oltottak be, szinte alig érezhetőnek írta le a szúrást, amit az oltáskor tapasztalt. Mint ahogy arról a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában is beszámolt: az oltást egy vékony tűvel adták be neki. A WEBBeteg szakértője, dr. Szanyi Andrea belgyógyász szintén megkapta már az oltást és ő is említést tett arról, hogy vékony tűt használtak, amit ő is alig érzett. Akárcsak dr. Novák Hunor, az ismert gyermekgyógyász, aki Facebook-oldalán, egy videóban osztotta meg tapasztalatait. Ő is kiemeli, hogy vékony tűvel oltották, és cseppet sem fájt.