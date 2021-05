Ezt mondta győztes párbaja után az Exatlon sztárja

35 évesen is felveszi a versenyt a Kihívók huszonéves legjobb férfi versenyzőivel Jósa Dani. A világutazó BMX-es kötelességének érezte, hogy bejusson a legjobb három közé egyedüli pirosként.

Ezt ne hagyja ki! Hajléktalant kiforgatva adnak el Niedermüllerék egy ingatlant

Már csak egy bajnoknak szurkolhatnak a nézők az Exatlon Hungary utolsó hetében. Jósa Dani örül, hogy most rajta a világ szeme, de érzi is a felelősségét. Nemcsak utolsó pirosként, hanem a kora miatt is. 35 évesen is kőkemény csatákra számít ellenfeleivel, a 19 éves Herczeg-Kiss Bálinttal és a 20 éves Wald Ákossal.

– Úgy éreztem, hogy egyetlen bajnok férfiként kutya kötelességem volt nyerni ezen a párbajon. Nem gondoltam volna, hogy a dupla párbaj után egyetlen bajnokként jutok be a legjobb három közé. Szerettem volna és szeretnék a következő napokban is mindent beleadni, a lehető legtöbbet kihozni magamból, hogy ezzel is bizonyítsak a Bajnok-szurkolóknak és a Bajnok csapatnak

– mondta a Borsnak Dani.

A profi BMX-es arról is mesélt, hogy élte meg a párbajt Kővári Viktor ellen.

– Viktor számára és számomra is ez a párbaj volt az utolsó esély a bent maradásra, az exatlonos életünk volt a tét. Ő is annyira odatette magát, amennyire számítottam rá. Sok szerencsét kívántam neki is, és el is vártuk egymástól, hogy a másik is felkösse a gatyáját, hiszen mindketten erős játékosnak tartottuk a másikat. Nyerni mindig jó, de akkor a legjobb, amikor minden érintett versenyző a legjobbat hozza ki magából, egy jó játékossal szemben veszíteni sem szégyen.