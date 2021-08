Figyelmeztet a gyermekgyógyász: a ruha alatt is leéghetnek a kicsik

Sokan nem is gondolnák, de a vékony ruha alatt is leéghetnek a gyerekek – állítja az ismert gyermekgyógyász, dr. Bense Tamás.

Napégés

A napszúrással kapcsolatosan van egy téves elképzelésük a szülőknek. Mégpedig, hogy ha rajta van a gyermeken egy vékony kis ruha, egy nagykarimájú kalap, akkor a kicsi nyugodtan napon lehet.

„Ez tévhit!”

– figyelmeztet Bense doktor.

„Így is is leéghet a gyermek, hiszen ezek a vékony textilek is átengedik a nap sugarait. Ezért a ruha alatt is érdemes minél magasabb faktorszámú napvédő szereket használni, és persze a ruhával nem fedett testrészek miatt is. Vannak készítmények, amelyek már újszülötteknél és csecsemőknél is alkalmazhatók, de ajánlott az orvos vagy bőrgyógyász véleményét is kikérni”

– javasolja a gyermekgyógyász, és még egy fontos dologról tesz említést.

„Tűző napra ne engedjük ki a gyermeket, ha pedig kijövünk a vízből, érdemes lezuhanyoztatni, szárazra törölni a bőrét és a nedves fürdőruhát szárazra cserélni, mert az árnyékba vonuló gyerek, ha rajta szárad meg a fürdőruha, még nagy melegben is könnyen meghűlhet”

– emeli ki Bense Tamás a Ripost cikke szerint.

Mit tegyünk, ha leégett a kicsik bőre?

Ha csak egy kis bőrpír van, azt enyhe gyulladáscsökkentő krémmel vagy spray-vel, kötés nélkül, nyitottan kell kezelni. Az ilyen fokú napégések 3-4 nap alatt jelentősen javulnak, 5-6 nap alatt pedig tünetmentesen gyógyulnak.

”Ha felhólyagzott a bőr és a hólyagok kidurrannak, már nyílt sebek keletkeznek. Ilyen esetben feltétlenül forduljunk orvoshoz, mert speciális ellátást igényelnek – figyelmeztet Bense Tamás.

A nem kellően kezelt égési sérülések lassan gyógyulnak, felülfertőződhetnek, heg maradhat utánuk. Hegesedéskor összehúzódnak és előfordulhat, hogy később plasztikai beavatkozás válik szükségessé„

– tette hozzá a családorvos.

Borítókép: illusztráció