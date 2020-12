Így szilveszterezik a rendőrségi szóvivő: Gál Kristóf társasozva várja az új évet

Az Országos Rendőr-főkapitányság „hangja és arca” is kis túlzással beköltözött a nappalinkba, most már biztosan nincs olyan ember az országban, aki ne tudná, ki lenne Gál Kristóf. A Vasárnapi Borsnak ezúttal a családja ünnepi napjairól beszélt.

Ha egy évvel ezelőtt valaki azt mondta volna, hogy kijárási tilalom, lezárások, s kötelező maszkviselés lesz hamarosan Ma­gyarországon, valószínűleg senki sem hitte volna el neki. Ahogy azt sem tudtuk volna elképzelni, hogy az óév búcsúztatásakor nem repíthetünk rakétákat magasba az utcáról. Ezúttal pedig pontosan erre készülhetünk, este 8 és reggel 5 között ugyanis a különösen indokolt esetek kivételével tilos közterületen tartózkodni szilveszterkor.

Csak magánterületen szabad tűzijátékozni

– Ha valaki éjfélkor egy tűzijátékot nem a kertjében, hanem a főtéren szeretne felrepíteni, nem csak a pirotechnikai eszközökre vonatkozó tiltást szegi meg, de a kijárási tilalmat is. Ilyen módon majd a szankciókat is halmozni fogja. Ezúttal nemcsak a petárdázásra fogunk figyelni, hanem arra is, hogy az utcán senki ne használjon tűzijátékot – mondta a Borsnak Gál Kristóf. Persze lehet arra gondolni, hogy úgysincs kapacitásuk minden utcát ellenőrizni, de nem érdemes a tűzzel játszani. Sosem tudhatjuk, hogy éppen mikor fordul be egy járőr az utcánkba. Mindezek a szabályszegések egyébként komoly pénzbírsággal is járhatnak.

A 10 fős korlátozást remélhetőleg mindenki komolyan fogja venni, de csak úgy nem szoktunk lakásokba bekopogni

– magyarázta a szóvivő.

Videóhívással karácsonyozott

A szóvivő ritkán beszél a magánéletéről, de ezután a számára is nehéz és minden szempontból különleges év után lapunkkal kivételt tett. Kristófék nyolcan vannak testvérek, de 14 évvel ezelőtt fordult elő utoljára, hogy 25-én megfogyatkozva jöttek össze a szülőknél.

– A hagyományok szerint ilyenkor a szüleinknél találkozunk, de abban az évben december 23-án a nővéremnek megszülettek az ikrei, a húgom pedig akkor adott életet az elsőszülött fiának. Tehát két nappal később a két lány legálisan maradt távol a családi ünnepléstől. Idén a világjárvány szólt közbe, de így sem mondtunk le a hagyományról.

Ezúttal 24-én este kilenckor volt egy közös videóhívásunk, addigra már mindenki megkóstolta a bejglit, s szépen megmutattuk egymásnak a feldíszített fenyőfákat

– mesélte Kristóf. Mint mondta, nem is volt céljuk a jogszabályi korlátok határait feszegetni, így ők idén a feleségével és a két gyermekükkel ünnepeltek.

Buli helyett, játék lesz szilveszterkor

Gál Kristóf 16 éves fia és közel 14 éves lánya kamaszodik, így tavaly hosszú idő után együtt tölthette meghitten a szilvesztert a feleségével, de ezúttal ez minden bizonnyal másként lesz.

– Karácsonykor minden évben kapunk, vagy ve­szünk magunknak egy új társasjátékot, ami követi a gyerekek életkorát.

Ezúttal egy stratégiaitt választottunk, amit szilveszterkor biztosan kipróbálunk, persze lesz zene és igazi meg kölyökpezsgő is.

– vázolta fel terveit a főváros agglomerációjában élő Kristóf.

– Ugyan a gyerekeik szeretnék, ha ez máshogy lenne, de ők is elfogadták, és megértik ezt a megváltozott élethelyzetet – magyarázta a szóvivő. Mint mondta, a fia szeretett volna átmenni az egyik barátjához, de ott él a nagymamája is, akiért teljes joggal aggódnak, így a legvalószínűbb forgatókönyv, hogy otthon lesz az egész család.

– Egy szóvivőnek sosincs kikapcsolva a telefonja, de ezekben a napokban igyekszem a családomra koncentrálni, kikapcsolódni és pihenni

– zárta beszélgetésünket Gál Kristóf.