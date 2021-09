Invázió: már csípnek is a poloskák

Szinte kiirthatatlanok, mindenütt rengeteg bosszúságot okoznak az országban.

Már hipóval is próbálkoznak a budapestiek a poloskák ellen, hiába. Elkezdődött az őszi invázió, mindenütt hemzsegnek a büdös rovarok. Védekezni ellenük szinte lehetetlen, az egyetlen megoldás, ha az ember az ajtót és az ablakokat is zárva tartja. Miskolc környékén ráadásul a csipkés poloskák is megjelentek, amelyek az embereket is megcsípik. A szakemberek szerint a tavalyi enyhe tél miatt idén is rengeteg poloskára kell számítani.