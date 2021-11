Ismerd meg a titkot! Igazi dívák lettek az ország Tündérszépei (videó)

A 2021-es Tündérszépek minden várakozást felülmúlt, ehhez kétség nem fér. Szebbnél szebb, ezernél is több lány vágott neki országos szépségversenyünknek, hogy a legszebb 22-t profibbnál profibb szakemberek készítsék fel a mindent eldöntő pillanatra.

Ezt ne hagyja ki! Márki-Zay Péter bevallotta: piszkosan politizál

Szabó Orsi győzelmével ért véget az idei országos szépségversenyünk, amelyre ezernél is több lány jelentkezett, hogy végül a megyei és a regionális fordulókban győzedelmeskedve a legszebb 22 ragyoghasson dívaként a döntőben. A Tündérszépek maguk is mindent megtettek azért, hogy a legjobb formájukat mutathassák meg, de felkészítő táborunkban is sok-sok praktikát, értékes tudást szereztek az élmények mellett.

A siófoki táborban többek között Kocsis Korinna, az Európa legszebbjének választott szépségkirálynő fogadta. Háziasszony-mentorunk gyermekkori élményeit is felidézte, amikor a lányokkal állatparkba látogatott, de a nosztalgiázás mellett tapasztalait is megosztotta a döntősökkel, azt tanácsolva, hogy álljanak ki valamilyen jó ügy, például az állatvédelem mellett. Mentortársa, a Magyarország Szépe címet 2018-ban elnyerő Szarvas Andrea a szív fontossága mellett a kisugárzást, a mosoly fontosságát emelte ki a Tündérszépeknek. A 2018-as BLife szépségkirálynő, Miss Queen első udvarhölgy, divatmodell Eszenyi Eszter mentorként a lelki segítségnyújtást is fontosnak tartotta.

A döntősökről Perger Viktória reklám- és plakátfotós készítette el azokat a portréképeket, amelyeket a döntőben is bemutattak aztán. Ő többek között azt árulta el, hogy mindegyik lányból csak úgy sugárzott a saját egyénisége, ő pedig ezt mutatta meg a fotókkal. Király Beáta fashion designer, aki a lányok döntős estélyi ruháit és bikinijeit tervezte meg: őt a Balaton inspirálta, amikor megalkotta a ruhakölteményeket, amelyek megmutatták, milyen gyönyörűek a döntősök, milyen elegánsak, és hogy milyen a kisugárzásuk. Ezért sem rejtette őket habos-babos ruhákba.

Késmárki Enikő, a 2015-ös Miss World Hungary Miss Sport-díjasa, 2016-os Miss Fit felidézte saját első szépségversenyét is a táborban, ahol a színpadi mozgásban segített a lányoknak, hiszen az az ő nagy pillanatuk, amikor kilépnek a zsűri elé. Rippel Ferenc artistaművész, csontkovács több mint másfél évtizede vesz már részt különböző szépségversenyek felkészítő programjain. Ő a test-és egészségtudatosságot mutatta meg a döntősöknek, ez ugyanis szerinte győzelemhez is segítheti az embert.

Azt, hogy a felkészítő tábor is egyfajta megkoronázása volt a Tündérszépeknek, a döntő maga bizonyította a legjobban. A közönséget és a finalistákat dr. Szabó László, a Mediaworks Hungary vezérigazgatója, a zsűri elnöke köszöntötte, majd következett a végső, mindent eldöntő megméretés: a lányok büszkén, boldogan, dívaként vonultak fel az ítészek előtt, az eredményhirdetés után pedig őszinte mosollyal ölelték át egymást, köztük a győzteseket, Szabó Orsolyát (Hajdú-Bihar megye), két udvarhölgyét, Bíró Boglárkát (Somogy megye), valamint Koncz Patríciát (Pest megye), valamint a közönségdíjas Magyar Vivient (Jász-Nagykun-Szolnok megye).

A döntő egyik nagy pillanata volt, amikor Tótpeti Lili, 2020-as Tündérszépünk átadta a szépségkirálynői koronát Orsinak. A sok-sok közös fotó ma már még értékesebb, hiszen akkor még egyikük sem sejtette, hogy Lili hamarosan megnyeri a Miss World Hungary-t, így decemberben majd hazánkat képviseli a Miss World világversenyen december 16-án Puerto Ricóban.