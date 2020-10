Jó reggelt! Ilyen arccal ébrednek a hazai hírességek

Amikor a tévében, vagy a színpadon látjuk őket, kötelező a megjelenésükhöz a sokszor erős smink. Nem csoda, hogy amikor megengedhetik maguknak, inkább a természetes arcra szavaznak és előfordul, hogy ezt másoknak is megmutatják.

Mádai Vivi nagyon bájos amikor nincs kifestve, olyan természetesen szép, hogy nem csodálkozunk, hogy ezt a követőinek is elég sokszor megmutatja. Egyszerűen imádjuk a szeplőit.

Radics Gigit, feltehetően mostanában inkább smink nélkül látja a kislánya. Az énekesnő arcát csodás sminkekben szoktuk meg, festék nélkül is nagyon bájos. Natúr arccal, sokkal fiatalabbnak látszik. Természetes szépség.

Dobó Kata úgy tűnik nem csinál ügyet abból, hogy hol látják smink nélkül. Teljes természetességgel fotózza magát akkor is ha nincs kifestve.

Weisz Fanni pár hónapja különvált a férjétől, de az utóbbi hetekben egyre több mosolygós fotóját látni a közösségi oldalain. Gyakran előfordul, hogy mindenféle festék nélkül mutatja meg magát.

Tóth Gabi bevállalós. Úgy tűnik egyre jobb viszonyban van a testével és egyre erősebb nőként is. Az arcát is gyakran megmutatja, milyen valójában smink nélkül. Szép!

Várkonyi Andinak semmiféle internetes kihívásra nincs szüksége ahhoz, hogy felvállalja a saját arcát. Sokat szerepel a közösségi oldalain úgy, hogy nincs kifestve. Az otthon készült képei közül a legtöbb ilyen.

Tolvai Renit mindig tökéletes sminkben lehet látni. Büszke is rá, hogy úgy bánik az ecsettel, akár egy profi sminkmester. Az utóbbi időben azonban néha a közösségi oldalaira is felmerészkedik úgy, hogy nem sminkelt. Úgy tűnik, bőrápolásban is egyre inkább vonzódik a természetes dolgokhoz. Így, natúran is nagyon bájos.

Mihalik Enikő sem csinál ügyet a sminkből. Igaz, neki a munkája miatt sokkal gyakrabban kell akár nagyon erős festéket is elviselni magán. A képei alapján ő egy igazi naturista: gyakran napozik pucéran és úgy tűnik az arcát is szereti békén hagyni.

Horváth Évát is hosszú pillákkal és erős vonalakkal szoktuk meg az évek alatt, de ehhez a látványhoz is gyorsan hozzá tudnánk szokni. Csodás fiatal lánynak látszik smink nélkül.