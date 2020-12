Gelencsér Timi kerek popsit villantott, a végén pedig megnyerte a Dancing with the Stars döntőjét

Kiderült, melyik páros nyerte a TV2 Dancing with the Stars sikerműsorát.

Gelencsér Tímea és Hegyes Bertalan nyerte a nagysikerű táncos műsor, a Dancing with the Stars első magyarországi évadát. A heteken keresztül kiváló teljesítményt nyújtó páros a Gabriela Spanic, Andrei Mangra kettőssel párbajozott a döntőben, miután előbb Győrfi Dániel és Stana Alexandra, majd a bronzérmes Pásztor Anna és Köcse György búcsúzott a finálé első két fordulója után – számolt be a döntőről a Ripost.

Gelecsér Tímea és partnere, Hegyes Berci első tánca a Dancing with the Stars döntőjében brutál szexire sikerült.

Timi dögös piros ruhában lépett a parkettre, amely előnyösen kihangsúlyozta kerek hátsóját.

A táncukat és a verseny legszebb ruhájának tartott kreációt itt lehet megnézni:

A győztesekből érthető módon előtörtek az érzelmek az eredményhirdetés után. De nem csak ők, az egész stúdió, a zsűri és a versenyzők közül is többen örömkönnyeket hullajtottak!

Az eredményhirdetés után pedig azt is bejelentették, hogy a sikerműsor jövőre folytatódik.