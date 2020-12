Kiss Ramónáék egész decemberben ünnepelnek, de nem csak a születésnapok és a karácsony miatt

Igen mozgalmasan alakul az év utolsó hónapja náluk.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A Dancing with the Stars műsorvezetője, Lékai-Kiss Ramóna a napokban ünnepelte születésnapját, de nem volt a családban egyedül, hiszen vele egy napon, tíz év különbséggel a húgának is ugyanakkor van a szülinapja, sőt, édesapja testvérének is. De nem csak emiatt ünnepelnek szinte egész decemberben.

A Life.hu-nak elmondta, miért annyira mozgalmas számukra az év utolsó hónapja.