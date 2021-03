Kulcsár Edina: „anyukám szavai döbbentettek rá, hogy tényleg ideje változtatni”

Az egykori szépségkirálynő ma már két gyönyörű kisgyermek boldog anyukája. Edina nem tagadja, hogy őt sem kímélték a plusz kilók a várandósság és a szoptatás ideje alatt. Ám most eldöntötte, hogy változtatni fog.

Edina világéletében nagycsaládra vágyott. Szerelmével, Csutival már a kapcsolatuk elején tudták, hogy rövid időn belül szülők szeretnének lenni. Kisfiuk, Medox után második gyermekük, Nina tette teljessé a családot.

Az anyasággal minden megváltozott Edina életében, a várandósság és szoptatás alatti időszakban őt sem kímélték meg a plusz kilók. Néhány hete viszont úgy döntött, hogy elérkezett a változtatás ideje, húgával a teljes életmódváltás mellett tették le a voksukat.

A modellkedés miatt mindig nagyon odafigyeltem a rendszeres edzésre és arra, hogy egészséges ételeket fogyasszak.

Már ezek alatt az évek alatt is úgy voltam vele, hogy majd ha kismama leszek azt eszem, amit és amennyit akarok. Amikor megtudtam, hogy úton van Medi, mindent megettem, amit csak megkívántam persze ekkor is törekedtem rá, hogy sok zöldséget és gyümölcsöt fogyasszak, de lelkiismeret-furdalás nélkül ettem a hamburgereket is.

88 kg voltam, amikor a kisfiam születésekor bementem a kórházba, és 80 kg-mal jöttem ki. A szoptatás abbahagyása után csináltam egy nagyon radikális egy hetes diétát, ami után sokkal jobban éreztem magam a bőrömben. Utána kiderült, hogy ismét állapotos vagyok és úgy ahogy az első várandósságomnál, a másodiknál is kiélveztem, hogy büntetlenül fogyaszthatom a kedvenc ételeimet

A gyönyörű sztármami azt is elárulta, hogy mi adta meg neki a kezdő löketet ahhoz, hogy néhány héttel ezelőtt szigorú életmódváltásba kezdjen.

Amikor januárban abbahagytam Ninus szoptatását elhatároztam, hogy formába hozom magam, de egyszerűen képtelen voltam elkezdeni.

Már én is láttam magamon, hogy ki vagyok gömbölyödve, de anyukám, a legfőbb kritikusom szavai döbbentettek rá, hogy tényleg ideje változtatni a helyzeten. Az extra löketet az adta meg, hogy egy cég felkért egy fürdőruhás fotózásra, amire örömmel igent mondtam, de tudtam, hogy ott tényleg jól kell kinéznem, ezért március elseji kezdettel megcsináltam egy ötnapos léböjt kúrát, amivel 2 kg-t sikerült leadnom.

Ezután pedig egy kedves család- barátunk személyre szabott étrendet írt nekem, amiben nem csak receptek, de hasznos tanácsok is szerepelnek, hogy mit, mikor, és hogyan fogyasszak. Az étkezés mellett a mozgásra is szerettem volna odafigyelni, ezért beszereztem egy futó babakocsit – mondta a szépségkirálynő, akit most nem csak az eddig elért eredményei motiválnak, hanem az is, hogy segítőtársa is van az életmódváltásban.

Úgy gondolom, hogy tényleg minden fejben dől el, most annyira elhatároztam, hogy leadom ezt a néhány kilót, hogy eszembe sem jut elcsábulni egy-egy tiltott falatra. Már az sem zavar, ha Csuti egy egész tábla csokit eszik meg mellettem.

Még egy hónapja sem kezdődött el az életmódváltásom, de már hat kilót fogytam, most 64 kiló vagyok, és a 60-at szeretném elérni. Nem gondoltam volna, hogy két gyerek után, harminc fölött is ilyen könnyedén fog menni a fogyás. Nagyon szerencsésnek érzem magam.

Ez a sikerélmény nagyon sok motivációt ad, de a legnagyobb támogatást a húgomtól kapom, akivel együtt indultunk el ezen az úton, és mint mindenben, ebben is maximálisan támogatjuk egymást – tette hozzá Edina, aki a vágyott súly elérése után súlyzós edzésekkel szeretné izmossá és fitté tenni a testét.

