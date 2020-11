Megfertőződött? Ezekkel a módszerekkel gyorsíthatja a gyógyulást!

Legfontosabb, hogy tartson kapcsolatot az orvossal és ha rosszabbodnak a tünetek, kérjen segítséget! Ha enyhe lefolyású a betegség, sokat tehet azért, hogy mielőbb újra egészséges legyen.

A koronavírus-fertőzés bárkit bármikor utolérhet, így jó, ha tudja, mit kell tenni, ha tüneteket észlel – írja a Ripost. Először is, ha láz, fejfájás, köhögés, fáradtság, valamint íz- és szaglásvesztés jelentkezik, mindenképp maradjon otthon, és értesítse a háziorvost. Fontos, hogy már enyhe légúti tünetekkel se menjen közösségbe, hiszen nem tudhatja, hogy csak náthás, vagy enyhe lefolyású Covid-fertőzése van.

Maradjon otthon

Ha a mintavétel eredménye pozitív, akkor karanténba helyezik, de addig is fennáll a betegség gyanúja, így mindenképp tartson önkéntes karantént, ne menjen emberek közé, és ne is hívjon senkit az otthonába. Bevásárolni se menjen, kérjen segítséget, vagy rendeljen interneten házhoz!

Amennyire csak lehet, vonuljon el

Ha pozitív a teszt, amennyire lehet, vonuljon külön a család többi tagjától. Hordjon otthon is maszkot, aludjon külön, használjon külön törölközőt és mosson, fertőtlenítsen gyakran kezet. A fürdőszobát, vécét alaposan fertőtlenítse, és a ruháit is gyűjtse és mossa külön. Szellőztessen minél gyakrabban, hogy cserélődjön a levegő.

Nem törvényszerű, hogy elkapja a fertőzést az egész család.

Sok folyadék, sok alvás

Igyon minél több vizet vagy citrommal, narancslével dúsított vizet, gyógyteát. Lehetőleg fogyasszon el napi két litert, de inkább még többet, különösen, ha lázas. Jót tesznek ilyenkor a meleg levesek, egyen belőle minél többet.

Fontos a pihenés is. Az alvás fontos immunerősítő. Aludjon, amennyi jól esik, de ne csak fekvéssel töltse az időt. Amennyit lehet próbáljon mozogni a lakáson belül. Ha van ereje mozgassa át a testét könnyű gimnasztikával. Szellőztessen gyakrabban a szokásosnál, a tiszta levegő is jót tesz.

A köhögést úgy is csillapíthatja, ha nem a hátán fekszik, hanem magas párnákkal félülő- vagy ülő helyzetbe támasztja fel magát, akkor is, ha alszik. A hason fekvő helyzet is jobb ilyenkor, mint hanyatt feküdni.

Ezek a vitaminok segíthetnek

Szlávik János, a Dél-pesti Centrum kórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet osztályvezető főorvosa már egy korábbi cikkünkben is felhívta a figyelmet arra, hogy az általában immunerősítő hatású szereket – a C- és D-vitamint, a cinket és a szelént – fontos most beiktatni. Hozzátette, hogy napi 2000-3000 egység D-vitamin bevitele nagyon sokat segíthet a koronavírus elleni védekezésben.

Ha rosszabbul van, ne húzza az időt

Ez a fertőzés a betegek nagy részénél, enyhe tünetekkel, 5-10 nap alatt gyógyul. Ha így van, pihenjen sokat és várja meg, amíg a tünetek elmúlnak. Amíg köhög, hőemelkedése van, akkor sem gyógyult meg, ha jobban van. Türelemmel várja ki a végét.

Ha egyre gyengébbnek érzi magát, ha jobban köhög, ha magasra megy a láza, ha fájdalmat érez a mellkasában, hívja az orvost és tartsa be az utasításait!

Ha romlást tapasztal, azonnal hívja az orvosát! Gyógyszer és orvosi tanácsok nélkül, egy-két nap alatt is fordulhat olyan rosszra az állapota, hogy nehezebb lesz meggyógyítani.