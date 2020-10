Megszületett! Az első fotók Palácsik Lilla babájáról

View this post on Instagram

Édes drága kisfiam! Nagyon vártunk, de most már végre velünk vagy! Először is szeretném, ha tudnád az Anyukád egy brutál kemény nő, egy igazi amazon, egy csoda! Másodszor meg tudd ez a föld a tiéd! Itt nincsenek korlátok, szeretném ha nagy korodban is tudnád hogy ezt a világot a szeretet irányítja! Az élet születése emlékeztessen mindenkit arra, hogy egy óriási körforgásban élünk, aminek minden perce egy ajándék a jó Istentől! Köszönöm az Úrnak, Lillának hogy te vagy nekünk! Nagyon fogunk rád vigyázni és úgy fogunk felnevelni, hogy felnőttkorodban büszke legyél ránk! Hiszem, hogy ezen a földön a szeretet az éltető erő, szeretünk és te is szeress mindenkit💙🙏🏻 #csoda #azénfiam #büszkevagyok