Merész! Mihalik Enikő melltartó nélkül pózolt az ágyban

Jóna Tibor 2000 nyaráig egy benzinkúton dolgozott, aztán egy merész húzással felcsapott kamionosnak. Pár éven belül annak ellenére vett saját autókat, hogy erről többen megpróbálták lebeszélni. Majdnem igazuk lett, a 2008-as válság kis híján elsöpörte a céget, mostanra viszont a Jóna Tibor Trans Kft. tíz kamionnal rendelkezik és bőven ellátja feladattal alvállalkozóit is, sőt Tibor azóta már érdekelt egy pizzériában és egy trafikban is. Hiába tölti idejének jelentős részét vállalkozásaiban, szabadidejében, ha teheti, most is utazik, a Fradiért például a világ végére is hajlandó lenne elmenni.