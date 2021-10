Nincs túl jól: ettől szenved a táncoslábú Tóth Andi

Tóth Andi mindent belead a táncba, talán épp emiatt is gyengélkedik.

Tóth Andi tarol szombat esténként a Dancing with the Stars színpadán.

De a tökéletes tánctudással nem, csak a ritmusérzékkel született együtt az énekesnő, így rengeteg gyakorlás eredményét láthatjuk a műsorban. Andi eddig is beszámolt a kisebb baleseteiről, ahogy azt is elárulta, hogy mostanság a sebtapaszok is ellepik a testét, ám a legújabb, hogy lesántult.

Ezt az egyik Instagram-storyjában osztotta meg a követőivel, amiből az is kiderült, hogy meg is van fázva, így ez is megnehezíti a felkészülését – szúrta ki a Ripost.