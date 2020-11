Segítsen, aki tud: vérplazmát kap Balázs Fecó

A népszerű énekes állapota továbbra is stabil.

Újabb hírek érkeztek Balázs Fecóról, aki szombaton került kórházba, miután elkapta a koronavírust. A Korál énekese szerdán került lélegeztetőgépre, azóta altatásban tartják az orvosok.

A család kérésére Várkonyi Attila, azaz Dj Dominique tájékoztatja a nyilvánosságot Fecó állapotáról, aki most arra kéri a koronavírusból felgyógyultakat, segítsenek Fecón és a többi betegen, hiszen nagy szükség van vérplazmára – írja a Ripost.

„Az a jó hír, hogy stagnál az állapota, tehát továbbra is stabil. A felesége, Imola volt bent a kórházban, de Fecóhoz nem mehetett be az intenzív osztályra. Fecó kapott vérplazmát, és nagy szüksége van még rá, így arra kérünk minden gyógyult koronavírusos embert, aki tud, adjon vérplazmát, mert életeket menthet vele” – mondta el a ripost-nak az ismert rádiós, aki továbbra is azt kéri, szorítsunk Fecóért.

Aki már meggyógyult, sokat segíthet! Vérplazma adására kérik a gyógyultakat! IDE KATTINTVA tájékozódhat a részletekről!



Borítókép: Balázs Fecó 2020 júniusában