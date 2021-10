Shane Tusup most ezzel a dallal üzent Szabó Zsófinak

Tusup vezetés közben hallott egy számot, amiről Szabó Zsófi jutott az eszébe.

A dal a Where Are You Now – Merre jársz most volt a Lost Frequenciestől – szúrta ki az Origo.

Bár még senki sem erősítette meg hivatalosan, egy ideje már tényként kezeli mindenki, hogy Zsófiék egy párt alkotnak. Így nem lehet véletlen, hogy az úszóedző most egy ilyen beszédes számot osztott meg a szőke szépséggel.