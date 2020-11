Újabb nem várt fordulat: Feladta a Farm VIP játékosa

Ketten is távoztak a TV2 kalandrealityjéből, pedig csak egy játékos vérzett el a párbajban. Nem akart tovább csapata terhére lenni...

A K1-es világbajnok nagy elánnal kezdett bele a Farm VIP forgatásába, de hamar lesérült, ami rányomta a bélyegét a továbbiakra. Jóni Máté alig-alig tudta kivenni a részét a feladatokból, ami bizony hátrányt jelentett a sárga csapatnak.

Máté ezért úgy döntött, hogy nem folytatja tovább a tv kalandreality-jét. A sportoló a szerda esti adásban közölte társaival döntését, melynek hátteréről a Ripostnak mesélt. „Nem hezitáltam sokáig, egyszerűen csak meghoztam a legjobb döntést a csapat érdekében.

A sérülésem után, már nem tudtam úgy segíteni az egységet, ahogyan azt magamtól elvártam.

Egy darabig próbáltam fájdalomcsillapítókkal átvészelni a napokat, de ezt nem lehetett a végtelenségig csinálni” – mondta Máté, aki így már a sárga csapat szabadnapos programján sem vett részt, amit a termelési feladat megnyeréséért kaptak.

A társai bár sajnálták, hogy így ért véget Máté játéka, valójában megkönnyebbültek a bejelentése után. „Máté bejelentése nem lepett meg, inkább megkönnyebbültem és szerintem már mindenki más is. A csapatra is egy kicsit rányomta a bélyegét ez a szitu, terhes volt, hogy állandóan erről kellett beszélni, figyelni, hogy éppen hogy érzi magát. Máténak is valószínűleg megváltás volt, hogy elmehet” – mondta az adásban Kucsera Gábor.

Eközben a piros csapat az esti párbajra készült, ahol a farmgyűlés után Závodi Marci hívta ki barátját, Kerényi Miklós Mátét. Az zenész végül alulmaradt a színésszel szemben, így számára ért véget a kaland.