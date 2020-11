A korlátozások miatt egy nap alatt szervezték át a 200 fős lagzit

Arról ír a Mirror, hogy Jo Loosemore és Mat Goffin mindössze 24 óra alatt rendezte át a korábban 200 főre tervezett esküvőjét, hogy így be tudják tartani a 15 fős létszámkorlátozást – szemlézte az Origo. A november 14-i dátum helyett pedig november 1-jén esküdtek, hiszen az új szabályok értelmében november 5-től nem lehet esküvőt tartani Nagy-Britanniában.

A 33 éves Jo Loosemore és a 36 éves Matt Goffin eredetileg november 14-re tervezték az esküvőjüket, amelyre a menyasszony lakhelyén, egy Devon nevű kistelepülésen került volna sor.

Szombat reggel azonban, csütörtöki hatállyal szigorú korlátozásokat jelentettek be az országban, amelynek értelmében – a kivételes helyzetektől eltekintve – nem is lehet esküvőt tartani, így

Csütörtökig még lehet házasodni de csak 15 fős korlátozással lehet megtartani az esküvőket, így az eredetileg tervezett 200 fős létszámról le kellett, hogy mondjanak. Mindent megszerveztek, és november 1-jén a férfi szülővárosában össze is házasodtak. Azt mondták, végül minden jól alakult, örülnek, hogy nem halasztották el a családi ünnepet.

