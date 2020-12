Brutális tévedés: másfél évig kapott kemoterápiát feleslegesen, mert rákosnak gondolták

"Szomorúan szól a kistemplom harangja, mert egy édesanya többé már nem hallja. Istenhez ment, ő hívta el tőlünk, és ez volt az a nap, amelytől úgy féltünk. Türelmesen várt az Úr hívó szavára, s megnyugodva lépett az örök hazába." Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szerető édesanya, nagymama, dédi, testvér, rokon KIRICSI IMRÉNÉ szül. Takács Mária életének 90. évében örökre megpihent. Végső nyugalomra helyezése december 18-án, pénteken, a 14.15 órai gyászmisét követően lesz a vépi temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik bánatunkban bármely módon velünk éreznek. Kérjük a személyes részvétnyilvánítás mellőzését. Gyászoló gyermekei és családjaik

Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy LENGYEL LÁSZLÓ kertészmérnök 79 éves korában csendesen megpihent. Hamvainak örök nyugalomra helyezéséről később intézkedünk. Gyászoló családja

"Ő már ott van, ahol nincs fájdalom. Örök álmát őrizze béke és nyugalom." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a legdrágább férj, édesapa, nagyapa, após, dédi, testvér és rokon KÖVÉR MIKLÓS életének 81. évében elhunyt. Végső nyugalomra helyezése december 18-án, pénteken 14.45-kor lesz a Jáki úti temetőben. Gyászmise előtte, 13.30-kor az oladi új templomban. A gyászoló család

"Nem búcsúztam tőletek, nem tudtam, hogy elmegyek. Ne sírjatok, mert fentről vigyázok rátok és örökké szeretlek bennetek!" Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy CSORBA GYULA ANDRÁS életének 65. évében tragikus hirtelenséggel itt hagyott bennünket. Végső nyugalomra helyezése 2020. december 16-án, szerdán a 11.45-kor kezdődő gyászmisét követően 12.30-kor lesz a répcelaki temetőben. A részvét nyilvánítását kérjük mellőzzék. Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik gyászunkban osztoznak.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, nagymamánk, dédimamánk BALOGH JÁNOSNÉ szül.: Zsoldos Ilona életének 90. évében örökre megpihent. Hamvasztás utáni búcsúztatója szűk családi körben az őriszentpéteri temetőben lesz. A gyászoló családja

"Te, aki annyi szeretet adtál, Te, aki midig mellettünk álltál, Te, aki sosem kértél, csak adtál, Örökre elmentél, szereteted szívünkben örökké él..." Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a drága jó édesanya, nagymama, dédimama, anyós és rokon ÖZV. TOLNAI LÁSZLÓNÉ szül.: Korponai Ilona 90 éves korában elhunyt. Temetése december 17-én, csütörtökön 15 órakor a körmendi temetőben lesz. A gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy DR. STIPKOVITS FERENC főiskolai docens 2020. december 08-án elhunyt. Hamvait 2020. december 21-én, hétfőn 14.30-kor a körmendi Városi temetőben helyezzük örök nyugalomra szűk családi körben. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik gyászunkban bármi módon osztoznak. Gyászoló családja

"Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél, Itt hagytál mindent amiért küzdöttél. Itt hagytad azokat akiket szerettél. Isten országa legyen a te hazád, Amíg csak élünk gondolunk mi Terád." Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a szerető édesanya, nagymama, dédnagymama, testvér ÖZV. BICZÓ ZOLTÁNNÉ szül.: Mogyorósi Irma életének 85. évében csendesen elhunyt. Temetése 2020. december 18-án, pénteken 14 órakor lesz a szőcei temetőben. Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését! Gyászoló család: Szőce, Őrimagyarósd, Uraiújfalu, Szombathely, Budapest

"A búcsúszó, amit nem mondtál ki, elmaradt, Elmentél, de szívünkben örökké velünk maradsz. Nélküled már semmi nem lesz olyan, mint régen, Fájó könnycsepp lettél mindannyiunk szemében. Idézzük szavaid, mosolyod, emléked, Szerettünk, szeretünk, nem feledünk Téged." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy RAUCH ANDRÁS életének 61. évében örökre megpihent. Temetése december 17-én 13 órakor kezdődő gyászmise után az egervölgyi temetőben lesz. A személyes részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Szerető családja

"Hisszük, hogy míg szemünk könnyeinket issza, Te már szebb világból tekintesz Ránk vissza." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, hogy szerető férj, apa, nagyapa CSÁFORDI GYULA életének 68. évében megpihent. Búcsúztatására szűk családi körben került sor a Jáki úti temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik fájdalmunkban osztoztak. Külön köszönetet mondunk a Magyar Honvédség 11. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Irodájának, valamint a NAV Vas Megyei Adó- és Vámigazgatósága munkatársainak. A gyászoló család

"A mának csupán hamut hagyott, emlékkockákkal kirakóst játszunk, hol itt, hol ott hiányzik pár darab, jeges valóság olvasztja álmunk, az egekbe egy új csillag szaladt." Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a szeretett férj, édesapa, nagypapa, testvér KAPUSTKA FERENC 82. életévében emlékeivel együtt csendesen elaludt. Temetése 2020. december 18-án, pénteken 13.00 órakor lesz a sorkifaludi temetőben. Egyben megköszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. Kérjük a személyes részvétnyilvánítás mellőzését. Gyászoló családja

"Nem az hal meg, akit eltemetnek, csak az, akit elfelednek. Örök álma legyen csendes, Emléke áldott." Szeretettel emlékezem PLÁJER JÁNOS halálának 24. évfordulóján Leánya Rózsi

Fájó szívvel tudatjuk, hogy POÓR JÁNOS műszerész életének 67. évében örök nyugalomra tért. Temetése szűk családi körben történik. Gyászoló családja

A gyászoló család tudatja mindenkivel, akik ismerték és szerették, hogy SZALAY LAJOSNÉ szül. Magyar Anna Terézia mindenki Anci Mamája 2020. dec. 12-én megtért Teremtőjéhez. Hamvainak búcsúztatása római katolikus szertartás szerint 2020. december 18-án, pénteken 8.30-kor a Jáki úti temetőben lesz. Lelki üdvéért tartandó szentmiséje 7.00 órakor a Szalézi Szent Kvirin-altemplomban. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó nyughelyére kísérik. Köszönet a Pálos Károly Szoc. Szolg. Központ Selmec utcai dolgozóinak odaadó munkájukért. A család kéri a személyes részvétnyilvánítás mellőzését, valamint az egészségügyi szabályok betartását.

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy PUP ANTALNÉ szül. Zelles Valéria 80 éves korában elhunyt. Temetése 2020. december 21-én 13 órakor lesz a sárvári temetőben szűk családi körben. Gyászmise aznap 6 óra 45 perckor lesz a sárvári Szent László templomban. A szertartást követően kérjük a személyes részvétnyilvánítás mellőzését. Gyászoló család

"Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni, Nem volt idő arra, el kellett indulni. Szívetekben hagyom emlékem örökre, Ha látni akartok, nézzetek az égre." A gyászoló család mély fájdalommal tudatja mindazokkal, akik ismerték, tisztelték, szerették, hogy KOVÁCS LAJOSNÉ szül. Horváth Marianna életének 86. évében megpihent. Végső nyugalomra helyezése szűk családi körben az oladi urnatemetőben megtörtént szerettei mellé. Drága emlékét megőrizzük.

"A búcsúszó, amit nem mondtál ki, elmaradt, Elmentél, de szívünkben örökké velünk maradsz. Nélküled már semmi nem lesz olyan, mint régen, Fájó könnycsepp lettél mindannyiunk szívében. Idézzük szavaid, mosolyod, emléked, Szerettünk, szeretünk, nem feledünk téged." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett testvér, rokon KISS ILDIKÓ életének 62. évében elhunyt. Szeretett halottunk temetése 2020. december 21-én, hétfőn 9.30-kor lesz a Jáki úti temetőben. Szentmise 2021. január 6-án 8.00 órakor a Szent Márton-templomban. Ezúton mondunk köszönetet minden rokonnak és ismerősnek, akik fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló testvére és rokonai

"Ha már nem vagyok, válassz egy csillagot, mely átölel, ha kell enyhíti bánatod! Ha fénye rád ragyog, érezd, hogy én vagyok... Távolból figyellek, mint te a kis csillagot, ha az éj eljön, én mindig itt vagyok." Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk mindenkivel, akik ismerték, hogy szeretett férj, édesapa, nagypapa, após, testvér, rokon és barát BENCSICS SÁNDOR életének 82. évében itt hagyott bennünket. Hamvainak örök nyugalomra helyezése 2020. december 22-én, kedden 13.30-kor a szombathelyi Jáki úti temetőben lesz, polgári szertartás keretében. Kérjük a szertartás utáni személyes részvétnyilvánítás mellőzését. Részvétüket egy szál virággal rójják le. A gyászoló család

"Temető kapuja szélesre van tárva, útjait naponta sok-sok ember járja. Van, aki virágot, mécsest visz kezében, olyan is, ki bánatot szomorú szívében. Egy éve már, hogy mi is ezt az utat járjuk, megnyugvást lelkünkben még most sem találunk. Múlik az idő, de a fájdalom nem csitul, szemünkből a könny naponta kicsordul. Hideg sírköveden pihentetjük kezünk. itt vagyunk gyermekeünk: Rád emlékezünk." Emlékezünk VINCZE LÁSZLÓ halálának 1. évfordulóján. Szüleid, testvéred és családja

„Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél, Nem hagytál itt minket, csak álmodni mentél. Szívünkben itt él emléked örökre, Ha látni akarunk, felnézünk az égre.„ Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy HORVÁTH LÁSZLÓ (Oszi) életének 77. évében váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója a járványügyi előírások betartásával, 2020. december 18-án, pénteken a 13 óra 15 perckor kezdődő gyászmisét követően, 14 órakor lesz a pósfai temetőben. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. Szerető családja