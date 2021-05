Egy bordélyháznak használt romos palota kertjében rejtőzhet a nácik elveszett aranya

Egy maroknyi vállalkozó szellemű kincsvadász a jövő héten 48 hatalmas „krátert” fog ásni egy délnyugat-lengyelországi kis falucska szélén található elhagyatott kastély kertjében, mivel meggyőződésük, hogy valahol ott rejtették el a a Harmadik Birodalom aranykészletének egy részét a Schutzstaffel (SS) katonái a II. világháború utolsó heteiben – írja a lengyel sajtóra hivatkozva a Daily Mail interentes kiadása.

A Németország által mintegy tucatnyi megszállt országból szintén jelentős mennyiségű arany és különböző műkincsek kerülte a nácik birtokába a második világháború kitörése után.

A világháború végén, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy a Harmadik Birodalom bukásra van ítélve, a Reichsbank páncélszekrényeiben őrzött aranyat vonatokra pakolták és ismeretlen helyekre szállították. A kincsek nagy részéről a mai napig nem tudni, merre lehetnek. Utoljára 1945 februárjában került elő birodalmi arany, amikor George Patton amerikai katonatiszt és csapata 20-30 tonna nemesfémre bukkant a Berlintől 200 kilométerre fekvő Merkers közelében, egy használaton kívüli földpát-bányában.

Treasure hunters' plan to dig up 48 crates of Hitler's gold worth half a billion pounds hidden under Nazis' Polish palace 'brothel' after loot's location is revealed in SS officer's secret diaryhttps://t.co/DanSUDLEEj

