Hogy mi? Ikrek szerettek egymásba, már közös gyerekük is van

Az ikrek állítják: egymásnak szánta őket a sors.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A TikTokon duhh.itzz.lexy felhasználónévvel regisztrált be egy Lexy nevű nő, aki most arról tett közzé egy megbotránkoztató videót, hogy beleszeretett saját ikertestvérébe. Elmondása szerint miután szerelmes lett bátyjába, össze is házasodtak, és egy kislányuk is született – szúrta ki a Ripost.

Lexy profilján több videón is látható azzal a férfival, akiről azt állítja, hogy ikertestvére, bár őt soha nem nevezi meg. Az egyikben a pár többször csókolózik és ölelkezik, illetve egy fiatal lány is feltűnik a felvételen, valószínűleg a gyermekük – írja a Daily Star.

Twins 'meant for each other' fall in love, have baby at 17 and get married https://t.co/GN6QmPkKMm pic.twitter.com/rlHahHjO3A — Daily Star (@dailystar) January 9, 2021

A kitárulkozó videó meglehetősen felkavarta az állóvizet a közösségi oldalon: már több halálos fenyegető üzenetet is kaptak. Mindez persze őket valószínűleg hidegen hagyja azután, hogy a kenyai származású ikreket már családjuk is kitagadta, és barátaikat is elveszítették bűnös kapcsolatuk miatt. Azt mondják, az esküvőjükre senki sem ment el, ennek ellenére kimondták a boldogító igent.

Úgy tudni a nő 17 évesen esett teherbe bátyjától, majd megszületett közös gyermekük.

„Azóta volt közöttünk egy kapcsolat, hogy megszülettünk, aztán rájöttünk, hogy egymásnak szánt minket a sors. A szüleink és barátaink ezt elutasítják, megszakítottak velünk minden kapcsolatot, mert azt mondják, ez bűn. Ezért összeköltöztünk, és azóta is kitartunk egymás mellett. Szerelmünk azóta is erős, és remélem, örökké tart„ – mondta Lexy.

Borítókép: illusztráció