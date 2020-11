Időseknek is kellene szexrobot – egy professzornő elmondta miért

Japánban a háziállatokat már helyettesítik robotok azért, hogy kevésbé legyenek magányosak az idős emberek. Egy amerikai professzor szerint szexrobotokat is gyártani kéne az öregeknek, mert ez lassíthatná a hanyatlásukat.

Különös ötlettel állt elő Nancy Jecker, a University of Washington School of Medicine bioetika professzora – írja a Bors. Szerinte nem szabad fél vállról venni, sem elhanyagolni az időskori szexuális életet, hiszen az, főként az időseknél, szorosan összefügg a fizikai-, mentális- és érzelmi épséggel – írta a Daily Mail. Jecker ismertette, a 65-74 év közötti korosztály igenis aktív szexuálisan.

Jecker ezért egy megdöbbentő javaslatot is tett a szexrobotgyártóknak: ne csak a fiatal és egészséges férfiakra gondoljanak, amikor szexuális segédeszközöket gyártanak, hanem jusson eszükbe az idősebb korosztály is, és tervezzenek számukra is szexrobotot!

A professzorasszony szerint ez a mozgásukban korlátozott idősek fizikai- és mentális egészségén is javítana.

A kutató hozzátette, ezzel nem azt akarja mondani, hogy a robotokkal ki lehet váltani az emberi kapcsolatokat.