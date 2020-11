Lánya szülinapján sokallt be és lett öngyilkos a hétgyerekes anya

Férje, David mit sem sejtett abból, hogy a 41 éves Louise Giles mentális betegséggel küzd, ezért mint mindig, azon a napon is elvitte iskolába a gyerekeket, és dolgozni ment. A férfi azonban napközben többszöri próbálkozásra sem érte el telefonon a feleségét, ezért a szomszédokat tárcsázta, hogy nézzenek rá a nőre. A hétgyermekes édesanyára holtan találtak rá, felakasztotta magát. Közben az angliai Readingben található házuk előtt már a család 30 tagja várakozott, ugyanis a szülők bulit szerveztek kislányuk, Shannon születésnapjára.

'Wonderful' mom-of-seven killed herself at family home on daughter's birthday https://t.co/1zLgJ2HYNT

— The US Sun (@TheSunUS) November 2, 2020