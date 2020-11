Milliók nézték! Ronaldo szerelme élő adásban okozott döbbenetet (videó)

View this post on Instagram

Qué gran honor actuar en el estreno de MASK SINGER en España!!! 😍💃🏻✨ #MaskSinger arrasa como el mejor estreno de entretenimiento en España en 8 años con un 27,4% y lo más visto de la temporada con 3.740.000 espectadores en @antena3com. También consigue el minuto de oro con cerca de 4,4 millones de espectadores en el momento en el que yo me quito la máscara (el 30,2% de la audiencia). En redes sociales fuimos líderes: primer trending topic nacional, segundo mundial, 35 trending topics en total. Además, fue líder en share social y acumula +77.700 tuits y 40 millones de impresiones. El minuto de oro del día en redes se produjo a las 00:19h, con 1.995 tuits en un solo minuto, cuando se descubrió que YO estaba debajo de León 🦁 Muchas gracias ❤️ @masksingera3 @antena3com @fremantleesp @susanauribarri @ivana_rh @alfinproducciones