Pihenni akart a jakuzziban, másnap amputálni kellett a fiatal lány lábát és lábujjait

A 25 éves brit lány egy barátnőjénél szerette volna kipihenni a fáradalmakat, azonban szörnyű tragédia történt vele, és az ártatlan pezsgőfürdőzésből tragédia lett. Lauren egy jakuzziban lazult barátnőjével, másnap viszont arra ébredt, hogy alig kap levegőt. Barátja rögtön mentőt hívott hozzá, állapota ezt követően 48 órán át volt kritikus, és csak a kórházi gépek tartották életben -írja a The Mirror nyomán a life.hu.

Woman, 25, had to have infected leg and toes amputated after hot tub partyhttps://t.co/l0n2gkAzRK pic.twitter.com/XzDRIwDDZH

— The Mirror (@DailyMirror) May 14, 2021