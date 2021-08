Saját maga jelentette be a megrázó hírt: súlyos betegséggel küzd a népszerű színésznő

A Rém rendes család Kelly Bundy-jának karrierje – az utóbbi időkben – újra felívelni látszott, azonban a sors most közbeszólt. Pár napja tette közzé Twitter oldalán, hogy egy hónapja szklerózis multiplexet diagnosztizáltak nála – írja a Bors.

Ez egy súlyos autoimmun betegség, mely az idegrendszert támadja és megnehezíti az információ áramlást az agy és a test között, épp ezért leggyakrabban okozhat látászavarokat, végtagmozgás-zavarokat, továbbá érzékelés és egyensúly problémákat.

As one of my friends that has MS said “ we wake up and take the indicated action”. And that’s what I do. So now I ask for privacy. As I go through this thing. Thank you xo

— christina applegate (@1capplegate) August 10, 2021