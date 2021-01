Több mint száz év után kapta meg a szerelmesleveleket a címzett családja

Nagyszerű dolog, hogy sokan ennyi erőfeszítést tettek, hogy megtaláljanak – mondta David Bambrough, aki a címzett, Mary Fortune testvérének dédunokája – írja az MTI.

Ezt követően kampány indult, hogy megtalálják a címzett, Mary Fortune leszármazottait.

We need your help to reunite lost WW1 love letters to the recipient's relatives!

Our charity shop in Fulwell, Sunderland found the letters sent by a soldier named George Fortune to his wife Mary. If you have any info about the letters please get in touch. https://t.co/iE3iPUUVR7 pic.twitter.com/UBxd2s5pfg

