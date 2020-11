Újabb halálos fenyegetést kapott a tinilány, aki az iszlámot kritizálta

Nem csökken a feszültség az iszlamista terrorfenyegetettséget illetően, egy kamasz lányt újra többen is halálosan megfenyegettek, eközben pedig egy terrorizmus dicsőítéséért őrizetbe vett kiskorú ügyvédje az ENSZ-től vár segítséget. Az államfő azonban nem hátrál meg, továbbra is kitart a szabad véleménynyilvánítás mellett.

Újra hallatott magáról Mila, az a tinilány, aki januárban vált ismertté nem csupán Franciaországban, hanem nemzetközileg is a médiának köszönhetően, miután egy élő videó felvételen az iszlámot és a Koránt kritizálta. Az esetet követően rengeteg támadás érte, halálos fenyegetést is kapott, ezért iskolát is kellett váltania. Úgy tűnt, hogy lecsengett a dolog, amikor máltai nyaralásán egy étteremben felismerték és újból elkezdték gyalázni és fenyegetni, október elején pedig úgy nyilatkozott, hogy nem érzi magát biztonságban, biztos benne, hogy agyonveri majd egy iszlamista – írja a V4NA.

Mila azonban a támadások ellenére is úgy érzi, hogy ki kell állnia az igaza mellett, ezért a minap újabb videót tett közzé, melyben ezúttal Allahot vette górcső alá.

Enfaite je crois elle a toujours pas compris la leçon elle, après elle va partir pleurer à la télé 🥱#Mila pic.twitter.com/hi79pzrTfS — alss🇩🇿 (@alss_ouss7) November 15, 2020

Az újabb felvétel megjelenését követően, ahogy az várható volt, megint elindult a negatív komment áradata, a hozzászólásokban ezúttal sem kímélték a fiatal lányt, ismét kapott halálos fenyegetéseket is. Volt, aki azt kívánta, hogy üsse el egy busz, de olyan is volt, aki az október 16-án lefejezett tanár, Samuel Paty említésével hasonló kínhalált kívánt neki. Mila a Twitteren azt írta, hogy percenként mintegy harminc gyűlölködő üzenetet és fenyegetést kap.

Le lynchage que je vis est hard. Je reçois une trentaine de menaces et messages haineux à la minute. Les frustrés ne comprendront donc jamais que j’ai plus de peine pour eux et leur secte qu’autre chose mdr — Mila (@magicalorrs) November 14, 2020

A kamaszlánynak azonban nem csak támadói vannak, többen is a védelmére keltek, többek között Raphaël Enthoven francia filozófus, aki azt írta a Twitteren, hogy szeretné felhívni mindazok figyelmét a gyűlölködő kommentekre, akik szerint ugyan semmi sem indokolja az erőszakot de Mila túloz.

A l'attention de tous ceux qui trouvent sage de dire que "rien ne justifie la violence bien sûr, MAIS quand même, #Mila exagère…"

Voici les êtres à qui vous fournissez une excuse. Lisez ! #JeSuisMila et je vous emmerde, avec votre "respect". #liberté https://t.co/faRyNI8QzA — Raphaël Enthoven (@Enthoven_R) November 15, 2020

Még maga az állampolgárságért felelős francia miniszter, Marlène Schiappa is megszólalt a történtekkel kapcsolatban. Sőt, nem csak megszólalt, hanem cselekedett is, egy Twitter bejegyzésben ugyanis azt írta, hogy a fiatal lányt ismét zaklatással, halálos fenyegetéssel és morbid fotómontázsokkal vették célba, de ez már nem vita, hanem üldöztetés, melynek a céltáblája egy kiskorú, ezért feljelentést tesz az ügyészségen.

La jeune #Mila est de nouveau cible de harcèlement, menaces de mort, photomontages morbides…

Ce n’est plus de la controverse c’est de la persécution, contre une mineure qui plus est.

👉🏾 J’adresse dès lundi matin un signalement au Procureur (article 40)#ProtegeonsMila #Justice — 🇫🇷 MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) November 15, 2020

A kamaszlány videójára reagált a nemrégiben feloszlatott iszlamista nonprofit szervezet, a Baraka City alapítója és vezetője, Idriss Sihamedi is, aki szerint Mila minden francia muszlimot megsértett a véleményével. Ám Mohamed Sifaoui algériai származású író, újságíró a lány és a miniszter asszony védelmére kelt, mondván, amit Sihamedi leírt, színtiszta hazugság, ugyanis Mila nem minden muszlimot sérteget, hanem Allahot, ami Franciaországban törvényes, ami pedig Schiappa miniszter asszonyt illeti, ő nem az istenkáromlás mellett állt ki, hanem azok ellen, akik halálosan megfenyegetnek másokat.

3 mensonges pour exciter les musulmans 👉Mensonge 1 : #Mila n’insulte pas TOUS les musulmans mais « Allah ». En France, c’est légal

👉Mensonge 2 : le gouvernement ne condamne que les menaces qu’elle reçoit

👉Mensonge 3 : @MarleneSchiappa signalera les auteurs de menaces de mort pic.twitter.com/IwXT55Wvg5 — Mohamed Sifaoui (@Sifaoui) November 15, 2020

Mindeközben egy, az október közepén lefejezett tanár, Samuel Paty halála kapcsán gúnyolódó és a terrorizmust dicsőítő, majd őrizetbe vett kiskorú diák ügyvédje, Nabil Boudi az ENSZ Emberi Jogi Tanácsához fordult. Szerinte a fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatására vonatkozó 1945-ös rendelet értelmében egy egyszerű fegyelmi szankció elegendő, sőt, megfelelőbb lett volna védence ügyében.

Mineurs poursuivis pour apologie : le conseil des droits de l’homme de l’ONU saisi « L'état de psychose généralisé » suscité par les récents attentats en France « conduit les autorités à adopter des réactions disproportionnées à l'égard même des enfants » https://t.co/5YiedHN3tw — Nabil Boudi (@BoudiNabil) November 15, 2020

A 17 éves diáklány ellen azért tettek feljelentést, mert nem volt hajlandó részt venni a meggyilkolt tanár tiszteletére rendezett egyperces néma megemlékezésen, továbbá azt hangoztatta, hogy megérti a terroristát, aki kivégezte a tanárt. A lányt őrizetbe vették és terrorizmus vádja miatt indítottak ellene nyomozást, ügyvédje azonban túlzásnak tartja, hogy emiatt hét órát kellett védencének rendőrségi őrizetben töltenie – írja a Valeurs actuelles hetilap.

A francia elnök, Emmanuel Macron is megszólalt az országot hetek óta lázban tartó témával kapcsolatban.

Az államfő leszögezte, hogy nem hajlandó meghátrálni a szólásszabadsággal kapcsolatban csupán azért, mert ez esetleg egyeseket megdöbbent. Emmanuel Macron interjút adott a francia Le Grand Continent magazinnak, melyben többek között arról is beszélt, hogy az általa iszlamista terrorizmusnak nevezett támadásokat egy vallást eltorzító ideológia nevében hajtják végre. Hozzátette, hogy csakúgy, mint a többi, az egész világot érintő válság esetében, a terrorizmus ellen is közösen kell összefogni, szem előtt tartva, hogy az iszlamista terrorizmus áldozatainak több mint 80 százaléka a muszlim világból származik, ez a legutóbbi, Mozambikban történt támadás során is bebizonyosodott.



Borítókép: illusztráció