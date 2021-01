„Vér ömlött a szájából” – zokogva figyelmeztetnek a gyászoló szülők: ez másokkal is megtörténhet

Egy 23 hónapos észak-karolinai fiú a múlt hónap végén, négy nappal azután halt meg, hogy lenyelt egy gombelemet, ami szétmarta a nyelőcsövét – írja a CrimeOnline nyomán a Ripost.

amit a boncolás után a gyomrából szedtek ki.

WARNING PARENTS: Toddler bleeds to death after eating button battery that eroded his organs [Reports] https://t.co/uyq7VJJVTx via @crimeonlinenews

— Nancy Grace (@NancyGrace) January 26, 2021