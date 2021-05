Pásztor Anna receptre írná a nőknek az orgazmust

Közel az ötvenhez is nagyon jó formában van az énekesnő, de úgy érzi, ő továbbra sem tud felnőni.

Pásztor Anna mesélte a Tükörben, hogy nagyon jól érzi magát a bőrében, és csak kisebb kozmetikai kezelésekkel tartja fiatalon az arcbőrét. „Negyven éven keresztül hedonista, szabadságimádó ember módjára éltem.

Vakmerően és szőkén belegázoltam a világ legnagyobb óceánjaiba térdig.

Minden adott volt, hogy elkallódjak, de nem történt meg. Hatalmas kalandok voltak, mindenben részt vettem, de nem hagytam ott a fogam” – mesélte, és azt is kifejtette, hogy talált rá a saját nőiességére, írja az Origo.

Arról is nosztalgiázott, hogy egy teljes fesztiválszezont és több nagykoncertet is terhesen zenélt végig, és a szüléséről is részletesen mesélt. „Nagy barom lettem volna, ha kihagyom a gyerekesdit, mert ha valami ér valamit a világon, akkor ez az. És amit még ne hagyjanak ki a nők az életben, az az orgazmus. A nőknek receptre írnám fel az orgazmust, mert nagyon nagy százalékban a nőknek még most is az van, hogy nem adatik meg, és szerintem ez nem fair. Pedig az nagy jutifali az életben, felírnám az orgazmust SZTK-lapra” – jegyezte meg.