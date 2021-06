Rusvai Miklós Covid-prognózist adott – ez vár ránk nyáron és ősszel

Mindenesetre a koronavírus-fertőzés a légzőszervi betegségek időszakában nagy számban jelentkezik majd ősszel, ez biztosra vehető. Mindez attól is függ, hogy hányan oltatják magukat, milyen lesz a nyári kép, hiszen vannak kockázati faktorok.

Nem tudjuk igazán még azt sem, hogyan alakul a nyár, de nem lesz olyan felhőtlen, mint a tavalyi – viszont legalább tudjuk, hogy mire számítsunk.”

Fontos, hogy felvegyük az oltást

Az oltásoknak és a védelmi intézkedéseknek köszönhetően letörtük a járvány harmadik hullámát. A regisztráltak száma 5 millió 375 ezer fő, közülük 92 százalék már meg is kapta az oltását. Magyarországon is megjelent az indiai vírusmutáns, a védőoltás felvétele ezért is fontos. Továbbra is folyamatosan lehet regisztrálni a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, az érvényes regisztrációval rendelkezők pedig interneten is foglalhatnak időpontot az oltásra a www.eeszt.gov.hu honlapon.