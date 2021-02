Sokkoló fotókat hoznak nyilvánosságra Schumacherről, ha nem fizet a családja

Évek óta fel-felbukkanó hírről számoltak be újra angol és olasz lapok.

Egy elvetemült áruló olyan fotókat árul Michael Schumacherről, amiket a család svájci villájában készített az ott teljes titoktartás mellett ápolt legendáról. Az elkövető a személyzet korábbi tagja lehetett.

A legfrissebb beszámolók szerint a brit Mirrornak például egymillió fontért kínálták fel közlésre a Schumi-képeket. A lap azonban – nagyon helyesen – elítéli a hétszeres világbajnok magánéletének megsértését. Nem véletlenül, hiszen Schumacher családja immár hét éve tűzzel-vassal küzd az ellen, hogy a sajtó akár ilyen felvételt, akár információt közöljön a legendás sportoló állapotáról – írja a Ripost.

Michael Schumacher 2013. december 29-én szenvedett súlyos koponyasérülést egy síbalesetben. A felesége, Corinna Schumacher azóta a legritkább esetben közöl bármit is a hogylétéről, ami szerintük szigorúan magánügy.

A privát szféra súlyos megsértését jelentő, olykor kiszivárgó híreket és találgatásokat gyakran jogi úton támadták meg. Ez történt többek között egy évekkel korábbi Bunte-címlap miatt is, amely szerint Schumacher újra képes járni – ezt per és gyors cáfolat követte.

German magazine Bunte says it is standing by #Schumacher story & has no intention of removing it from newstands. #F1 pic.twitter.com/h9GoGWYk0j

— M. Schumacher Fans (@MSchumacherFans) December 22, 2015