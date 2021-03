Szerelem az Exatlonban? Kiderült, mi az igazság

Sok rajongó fantáziáját foglalkoztatja, hogy milyen kapcsolat lehet a versenyzők között, akik látványosan közelebb kerültek egymáshoz. Csak barátság, vagy szerelem az Exatlonban?

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Sok Exatlon rajongóban felmerült már a kérdés, hogy egy-egy versenyző között talán több is lehet, mint barátság: nevezetesen szerelem az Exatlonban. A legtöbben talán Szabó Benő és Kőnig Anna, illetve Szabó Franciska és Szarka Ákos kapcsolatán gondolkoztak el. A Ripost azonban kiderítette, mi a teljes igazság.

Viktor, ahogy megérkezett a Kihívók közé egy percig sem tagadta, hogy Dóri bizony felkeltette az érdeklődését. Az irodavezetőként dolgozó fiú ezt megpróbálta a lány tudtára adni, egyre közelebb is kerültek egymáshoz.

„Nagyon tetszik a személyisége, amilyen ő maga, ahogy a pályán viselkedik, meg azon kívül. Lelkileg is passzol, nagyon jókat szoktunk beszélgetni, ő áll hozzám itt a legközelebb. Mindig is tetszettek a mosolygós, spor­tos lányok” – árulta el korábban Viktor, ám úgy tűnik, kettejük kapcsolata megrekedt egy szinten, inkább barátként tekintenek egymásra… Ráadásul a Kihívók úgy vették észre, hogy Viktor már másfelé kacsintgat.

Gréta és Viktor

Ferenc Vivi és Kőnig Anna az utóbbi időben észrevette, hogy Viktor kivetette a hálóját az egyik újonnan érkezett versenyzőre, Grétára. A lányok ezt részletesen meg is vitatták a faházban.

„Dórival nem lett belőle semmi, az a szál ott megszűnt. Viktor most új vizekre evezett. Barátkozik, ismerkedik, akivel lehet. Lehet, hogy csak egy jó kis barátság kezdete, de ki tudja, mi lesz még ebből. A Viktor egy bika” – viccelődött Vivien.

Anna és Benő

A két Kihívó nagyon közel került egymáshoz az elmúlt hetek alatt, érzéseiket pedig egyáltalán nem titkolták. Nem csoda, hogy Annát nagyon megviselte, miután Benő kiesett a játékból. A fiatal versenyző elárulta, a továbbiakban is szeretné majd tartani a kapcsolatot Annával, hiszen nagyon jó barátság alakult ki közöttük. Sőt, szeretné megismerni a lány párját is majd.

„Biztos vagyok benne, hogy tartani fogjuk a kapcsolatot Annával. Ha hazaér, és békén hagyják egy kicsit a rajongók, akkor az lesz az első, hogy meglátogatom. Megismerem a kutyáját, és remélem a barátját is bemutatja.”

Franci és Ákos

A Bajnok az elmúlt napokban nagyon közel került Francihoz, hiszen ahogy mindenkit, őt is megérintette a lány balesete. A legtöbben talán itt kezdtek el találgatni, hogy kettejük között több is lehet, mint barátság, azonban Ákos tisztázta a helyzetet.

„Francira ugyanúgy csapattársként tekintek, de ott van az a plusz, hogy hasonló korosztály vagyunk, emiatt sok mindent hasonlóan látunk, vagy éppen hasonló dolgokat éltünk meg. A balesetnél egyértelműen megmutatkozott, hogy komoly érvágás lenne, nekem és a csapatnak is, ha esetleg elveszítenénk Francit” – mondta a Ripostnak a Bajnok.