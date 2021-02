Vigyázat! Infarktust és stroke-ot is okozhat a ma érkező hidegfront

Óriási hideg légtömeg érkezett hazánkba szerda éjjel. Viharos szélre, ónos esőre, havazásra is számíthatunk. Pénteken akár mínusz 20 fok is lehet. Pintér Ferenc meteogyógyász szerint a hidegfront mindenkire hatással lesz. A keringési betegségben szenvedőkre azonban különösen veszélyt jelent és a közlekedésben is okozhat fennakadásokat. A szakember mindenkit óvatosságra int.

„A legrosszabb forgatókönyv szerint főleg az ország keleti részén nagy havazásra, hófúvásra és erős szélre is lehetett számítani szerda estétől. Hétvégén akár mínusz 20 fok is lehet” – tájékoztatta a Ripostot Pintér Ferenc, a Meteo Klinika igazgatója.

„Egy igazi kemény téli időbe megyünk bele és ez mindenkit megvisel” – figyelmeztet a meteogyógyász. Helyenként ónos esőre is számítani lehet, ezért a szakember tanácsa az, hogy aki teheti, mindent szerezzen be minél hamarabb, amire szüksége van, mert csütörtökön és pénteken már gondot okozhat a közlekedés.

Különösen oda kell figyelni az idősekre a hidegben

A rosszul fűtött lakásokban élők, magatehetetlen emberek kifejezetten nagy veszélyben vannak a markáns lehűlés miatt. Bár kerülni kell az idősekkel való találkozást, most rájuk is jobban oda kell figyelni.

Nehezebb lesz a maszkok viselése is. A kilélegzett pára ráfagyhat a maszkokra, ezért érdemes többet is magunknál tartani, hogy kicserélhessük

– javasolja Pintér Ferenc.

Megnőhet az infarktusok és stroke-ok száma is a hidegfront hatására

Különösen a keringési betegségekben szenvedőkre veszélyes ez az időjárás. Probléma lehet a vérnyomás ingadozás és emiatt megnőhet az infarktusok és stroke-ok száma is. A szél miatt alvásproblémák is jelentkezhetnek, sokan rosszul alszanak ilyenkor. Az immunrendszert is gyengíti a hetek óta tartó változékony időjárás. A légúti fertőzések, a nátha, az influenza és akár a Covid-vírus terjedésére is nagyobb ilyenkor az esély.

A vitaminok és a pihenés segít elviselni a hidegfront hatásait

Pótoljuk a magnéziumot, a C- és D- vitamint is és fogyasszunk minél vitamin- és energiadúsabb ételeket. Az alkoholt lehetőleg mellőzzük, ne azzal fűtsük magunkat. Aki teheti, húzódjon be a lakásába és pihenjen sokat – javasolja Pintér Ferenc.

A Meteo Klinika igazgatója arra is felhívja a figyelmet, hogy honlapjukon érdemes követni a frontjelentéseket, ahol naponta friss információkat tesznek közzé az időjárásról és a fronthatásokról.

