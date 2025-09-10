szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

Házasodna a gazda: szombathelyi fordulat az új évadban!

Újra dübörög a Házasodna a gazda – és máris van miért izgulnunk!

Forrás: hazasodnaagazdahivatalos/instagram

Fotó: hazasodnaagazdahivatalos/instagram

Elindult a tévék egyik legnépszerűbb párkereső reality-je, a Házasodna a gazda legújabb évada, amelyben ismét gazdák és gazdasszonyok keresik az igazit. A műsor évek óta igazi közönségkedvenc, hiszen nemcsak a szívmelengető szerelmi történetek, hanem a könnyfakasztó búcsúk és a váratlan fordulatok is garantálták a nézők szórakozását.

Fotó: hazasodnaagazdahivatalos/instagram

Házasodna a gazda: Gyuri gazda körül nagy a sürgés-forgás

Az egyik legnépszerűbb gazda szívéért már most komoly a verseny

Különösen nagy figyelem övezi Gyuri gazdát, aki nemcsak a földeken állja meg a helyét, de úgy tűnik, a nők körében is hamar népszerű lett. A rajongók már találgatják, vajon ki lesz az, aki végül elnyeri a szívét.

Meglepetés: szombathelyi lány is a versenyben!

Papp Nikiért egy egész város szoríthat a képernyők előtt

Papp Niki - a szombathelyi csábító
Forrás: hazasodnaagazdahivatalos/instagram

És itt jön a csavar: a jelentkezők között felbukkant egy szombathelyi hölgy is, Papp Niki, aki bátran vállalta, hogy a kamerák előtt próbálja meghódítani Gyuri gazdát. A mosolygós, vagány lány már most a figyelem középpontjába került – és így nemcsak a tévénézők, hanem egész Vas vármegye izgulhat, hogy vajon sikerül-e a város szülöttének győztesen kijönnie a szerelemért vívott küzdelemből.



 

 

